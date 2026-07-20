世界盃決賽丨林盛斌張堅庭全家撐西班牙 Alton以「市民王先生」受訪 余德丞評阿根廷輸品

2026世界盃冠軍戰於今日（20日）凌晨圓滿落幕，最終西班牙以1:0擊敗阿根廷，是西班牙繼2010年後第二次取得世界盃冠軍。今場世紀矚目的世界盃冠軍戰，吸引全城關注外，不少藝人亦捱更抵夜，投入這場足球狂熱，有人在豪宅宴請親朋，也有人到商場、餐廳與市民一同觀戰。

林盛斌、張堅庭全家力撐西班牙

林盛斌（Bob）昨日原本要為即將舉行的Talk Show閉關寫稿，但他在比賽前一度內心掙扎：「其實我今晚真係好想開夜車溫吓書，話晒嚟緊仲有幾個月就係talk show……但係等陣又好想睇阿根廷對西班牙，點算呢？」其大女林菲兒（Faya）也在IG分享一家人在豪宅內睇世界盃，當西班牙以1:0領先時，林盛斌的家人興奮得手舞足蹈，尖叫聲震耳欲聾，看來全家都是西班牙的忠實擁護者。

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而導演張堅庭與穿上紅色戰衣的太太楊諾思一同在家觀賽，為西班牙打氣。張堅庭表示：「今晚和太太捧西班牙，畢竟有六年前復活節跟細仔去Barcelona地中海比賽。還有健康零食。」可見張堅庭夫婦對西班牙有一份特殊的情意結。而林作同樣在豪宅內睇世界盃，仲有一大班朋友參與，林作穿上紅色球衣留言：「多謝西班牙 🇪🇸」。

范振鋒、伍仲衡夫婦齊撐阿根廷

與此同時，范振鋒、伍仲衡（Harry）夫婦則選擇支持阿根廷，同樣選擇外出與市民一同感受大賽氣氛。范振鋒在IG分享在黃埔的商場照片，並留言：「開波喇！現場好多人鍾意阿根廷。」而伍仲衡夫婦更身體力行，雙雙穿上阿根廷國家隊球衣，以示支持。

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余德丞賽前問民意賽後評阿根廷輸品

余德丞在賽前曾在IG的限時動態發起投票，詢問網民意見應該支持哪一隊，並表示收到的私訊「絕大部份都係西班牙」，而YouTube則「50/50」。不過隨住比賽的進行，余德丞似乎已有答案，後見到他轉發的比賽中兩隊球員衝突的畫面，並配上「Ultimate Fighting Championship」的字樣，又拍下阿根廷球員的背影，寫上「波又輸 品又無」，顯然對阿根廷的表現相當不滿。

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Alton@MIRROR以「王先生」受訪

人氣男團MIRROR成員王智德（Alton）被nowTV新聞台在酒樓捕獲，並以「市民王先生」的身份接受訪問。鏡頭前的Alton戴帽加眼鏡，以街坊造型分享睇波感受，強調要看直播，才能感受比賽的真正魅力。不少網民見到Alton的「市民王先生」受訪畫面，反應熱烈截圖討論：「王市民深明Live嘅重要性」、「尋求無悔真生活，世界盃睇直播」。更有網民笑指Alton的打扮和神態「比路人甲更似路人甲」，甚至有人覺得「以為星爺以前嘅訪問」。

