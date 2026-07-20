Lokman今年再推Solo歌繼續親自操刀填詞 MIRROR留港拍攝團綜 預告「FING小組」澳門站演唱會有驚喜

楊樂文（Lokman）到灣仔為「香港跳繩邀請錦標賽2026開幕典禮暨授旗禮」擔任表演嘉賓，與跳繩運動員跨界進行Dance Battle。Lokman表示跳繩與跳舞相似，同樣講求節奏、編排與默契，早年演出《繩角》時，他也以跳繩進行體能訓練。談到MIRROR早前推出團歌《同往》，Lokman自覺反應不錯，感覺歌迷特別喜歡這次的MV，他預告不會停下步伐，今年會有更多團歌與大家見面。

Lokman為拍攝保留鬍鬚造型

而Lokman與Anson Kong、Alton及Frankie組成的「FING小組」，將會在9月10日舉行《W.T.F.3 Live 2026》澳門站演唱會，因此在演出前炮製全新團歌，會是大家意想不到的柔情歌，笑言會令歌迷驚喜。問到澳門站可有特別設計？他表示會與隊友開會討論，因為大家都想有不同演出。Lokman又透露會在8月拍攝團綜，更同時參演「首部劇情電影」作品，因此保留鬍鬚造型，笑言工作忙碌，要辛苦經理人為他安排。問到團綜細節？Lokman預計在香港拍攝，問期待刺激還是深情的項目？他稱未知內容，會交給節目組安排，最重要是兄弟們都玩得開心，因上次團綜都快2年前的事。問忙於拍攝還會準備單曲？Lokman透露今年會再推Solo歌，會繼續由他親自填詞。