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周吉佩唔知《中年好聲音5》停辦 爆參賽後改變人生：似返個男人 李佳因節目決定留港落地生根

影視圈
更新時間：07:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-20 HKT

昨晚《中年好聲音1》100強聚舊會，第一屆《中年好聲音》冠軍周吉佩和亞軍李佳一起受訪，他們都說大家間中都會抽空聚會，周吉佩笑指時間過得很快，轉眼就3年過去，雖未知《中4》決賽當晚是否需要表演，但一定會出席支持。

周吉佩不擔心《中年4》畢業後競爭增加

講到他們畢業後，又會多了競爭對手，周吉佩笑指每一屆都有這個情況發生，但大家各有不同的發展和工作，不擔心有競爭。

周吉佩李佳對《中年5》停辦毫不知情

講到《中年4》後將停辦一年，周吉佩和李佳都表示不知道，周吉佩認為讓大家抖一抖都是好事，又指節目影響力大，早前到廣州宣傳時，走在街上被很多人認出，才知真的有很多人收看，笑指參加《中年》後讓他的生活有很大轉變，「令我似返個男人，比返我很大信心。」李佳則表示自己不是香港人，但節目令她對香港有歸屬感，沒想過人到中年，會在一個陌生的地方有歸屬感，笑謂會在香港落地生根。

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