Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肥媽怒轟護老院疏忽張偉文會搵古天樂幫手 開腔證實《中年》停辦一年：讓參賽者「等長大」

影視圈
更新時間：06:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：06:00 2026-07-20 HKT

肥媽、李麗霞（黑妹）、車婉婉、周吉佩、李佳等昨晚出席《中年好聲音1》100強聚舊會，肥媽已做了4屆《中年》的評判，但仍記得第一屆的學員，指他們當中歌藝有進步也有退步，聽到退步更會鬧他們，不過大家感情好好，經常互相支持。

肥媽自爆患鼻竇炎要抖抖

講到《中年4》完結後將停辦《中5》，肥媽直認停辦一年，笑指節目組對參賽者的年齡要求嚴格，就算只差2、3個月滿35歲也不讓參賽，所以停辦一年讓有意參加的人「長大」，讓他們有時間好好準備，而且她也做了4年，都想抖一抖，亦正在傾新節目，「最近真的與忙，除了做《中4》，我和黑妹拍住上登台，7月啲孫又畢業，我飛來飛去似空姐，而且最近又有鼻竇炎，要抖抖，不想chur到盡。（會不捨得嗎？）不會，我們經常有聚會。」

黑妹佛山登台校服短裙搶眼

肥媽和黑妹早前到佛山登台，以短裙校服造型示人，肥媽笑指黑妹條裙短她很多很搶眼，下次會有其他突破，問到會否挑戰水著？肥媽即指泳衣無問題，黑妹附和答應，肥媽點著她點著。

肥媽將向張偉文經理人方俊了解

另外，對於《星島頭條》率先獨家披露張偉文入住的護老院涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文嚴重壓瘡持續惡化的報道，肥媽怒斥護老院很不負責任，會向張偉文的經理人兼法定監護人方俊了解，也想去探望張偉文，如此事屬實會幫他向演藝人協會求助，看看有沒有能幫忙的地方，指會長古天樂雖然工作忙，但協會也有其他理事可幫忙處理。

最Hit
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
六合彩1億暑期金多寶｜網民實測靠免費Gemini買「膽拖」真中獎 教一招神級提問增命中率 附高手AI指令｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
塔斯汀有員工在外賣貼辱罵字句，罵半夜點餐的消費者。
顧客半夜點外賣被貼辱罵字句 塔斯汀賠錢兼炒員工
即時中國
9小時前
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎。路透社
世界盃2026｜西班牙時隔16年再奪標 十人阿根廷衛冕夢碎
足球世界
3小時前
蔡少芬一家五口遊貴州 13歲次女越來越靚五官神複製視后媽媽 身高暴升幾乎跟張晉平頭
蔡少芬一家五口遊貴州  13歲次女越來越靚五官神複製視后媽媽  身高暴升幾乎跟張晉平頭
影視圈
12小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
10小時前
打風？天文台：低壓區周中逐漸發展 較大機會進入南海中北部 四大AI模型一致料周六打到嚟香港！
社會
17小時前
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
港人月薪$1.2萬+6天工作惹議？失業多月終重投市場 網民反應兩極：有工返已經好好 VS 萬二蚊點生存？
生活百科
18小時前
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
72歲曾智華家居意外後腦碰地驚變「獨眼龍」 賣股票做眼科手術大呻「條數幾重鎚」 張文新梁繼璋等送祝福｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
命運齒輪轉動 美斯耶馬跨越16年宿命交鋒 阿根廷西班牙決戰巔峰。
世界盃2026·預告｜一張相交織命運 美斯耶馬跨越19年宿命對決 阿根廷西班牙決戰巔峰
足球世界
15小時前
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
60歲劏房阿姐見工要求多多 嫌早拒收銀 老闆網上公審：香港人唔抵幫
生活百科
20小時前