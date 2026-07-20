肥媽怒轟護老院疏忽張偉文會搵古天樂幫手 開腔證實《中年》停辦一年：讓參賽者「等長大」

肥媽、李麗霞（黑妹）、車婉婉、周吉佩、李佳等昨晚出席《中年好聲音1》100強聚舊會，肥媽已做了4屆《中年》的評判，但仍記得第一屆的學員，指他們當中歌藝有進步也有退步，聽到退步更會鬧他們，不過大家感情好好，經常互相支持。

肥媽自爆患鼻竇炎要抖抖

講到《中年4》完結後將停辦《中5》，肥媽直認停辦一年，笑指節目組對參賽者的年齡要求嚴格，就算只差2、3個月滿35歲也不讓參賽，所以停辦一年讓有意參加的人「長大」，讓他們有時間好好準備，而且她也做了4年，都想抖一抖，亦正在傾新節目，「最近真的與忙，除了做《中4》，我和黑妹拍住上登台，7月啲孫又畢業，我飛來飛去似空姐，而且最近又有鼻竇炎，要抖抖，不想chur到盡。（會不捨得嗎？）不會，我們經常有聚會。」

黑妹佛山登台校服短裙搶眼

肥媽和黑妹早前到佛山登台，以短裙校服造型示人，肥媽笑指黑妹條裙短她很多很搶眼，下次會有其他突破，問到會否挑戰水著？肥媽即指泳衣無問題，黑妹附和答應，肥媽點著她點著。

肥媽將向張偉文經理人方俊了解

另外，對於《星島頭條》率先獨家披露張偉文入住的護老院涉嫌長期隱瞞病情，拒絕基本護理，導致張偉文嚴重壓瘡持續惡化的報道，肥媽怒斥護老院很不負責任，會向張偉文的經理人兼法定監護人方俊了解，也想去探望張偉文，如此事屬實會幫他向演藝人協會求助，看看有沒有能幫忙的地方，指會長古天樂雖然工作忙，但協會也有其他理事可幫忙處理。