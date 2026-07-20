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劉威煌率三兄弟玩轉啟德《浪談老事》 首個線下專場邀顏米羔做「白老鼠」 爆梁浩賢心事講足幾年

影視圈
更新時間：08:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-20 HKT

由劉威煌、梁浩賢、甘永傑三人合作主持的網上節目《浪談老事》昨晚在啟德舉行線下粉絲專場，請來同是《中年好聲音2》的顏米羔擔任嘉賓，招待約300位粉絲，四子以歌聲及分組遊戲與歌迷拉近距離，獻唱期間台下歌迷尖叫聲不斷，相當受落。四子在騷前受訪，談到請來顏米羔擔任嘉賓，甘永傑表示一直都想請他，顏米羔笑言：「上次廣州站音樂會已經很想睇，但一票難求，所以今次線下即刻要來。」

顏米羔做「白老鼠」

三子笑言舉行第一個線下見面會，當然要請兄弟顏米羔做「白老鼠」，問會否爆他的料？甘永傑指顏米羔好神秘，會等他自己爆料，顏米羔則指已很久沒機會與兄弟們坐定定傾偈，笑言有好多心事分享。問最多心事是誰？顏米羔笑言是梁浩賢，因有些話題都講足幾年，準備在台上大迫婚，甘永傑笑言：「會用觀眾的群眾壓力去迫供，如果只有幾個兄弟，他會耍走我們。」三子又笑言會有肌膚之親，要顏米羔食定薄荷糖和搽護手霜上陣。

劉威煌透露其他地區計劃洽談中

《浪談老事》自兩個月前開播，已先後在廣州及香港舉行線下活動，梁浩賢指從構思節目時，對線上線下都有想法，但最重要是公司畀機會，加上線下活動與節目不同，很多項目都是實驗性質，希望令歌迷玩得開心。劉威煌指今次見面會形式與廣州不同，因當時節目仍未開始，在廣州是以音樂會形式與大家見面，唱了很多歌和舞台劇演出，今次正式將線上節目帶到現場，相信將來會有更多變化，有機會繼續舉行線下活動。劉威煌指過往表演以唱歌為主，今次邀歌迷上台玩相信更有趣，甘永傑笑言：「我們自己覺得很有趣，但不知道觀眾是否覺得有趣！」劉威煌更則指廣州站的音樂會同樣受歡迎，已有其他地區的計劃在洽談當中。

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