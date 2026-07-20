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鄧兆榮與妻兒合照罕曝光 揭兒子名字與亡父新馬師曾有關 當年結婚唔通知祥嫂成熱話

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-20 HKT

已故粵劇名伶新馬師曾（祥哥）與「祥嫂」洪金梅的三子鄧兆榮向來作風低調，自大學畢業後投身金融業，甚少插手當年鄧家爭產風波。他過往最高調的新聞，已是2005年與拍拖7年的女友區嘉儀結婚時未有邀請祥嫂出席。一直鮮少受訪的他，直至2023年突然參加《中年好聲音2》追夢才重回大眾視線，惟被淘汰後自知性格內向未有繼續幕前發展。近日，他罕有獨自受訪，作客資深傳媒人徐蓉蓉的YouTube節目《蓉蓉細語》，分享對亡父的思念。

鄧兆榮以兩子名字紀念爸爸

鄧兆榮在節目中分享了一張家庭照，憶述父親離世29年，若有機會再見，最想跟爸爸分享自己已成家立室：「我在這二十幾年是怎麼過……讓他知道我都過得精彩、做得不錯，讓他不會憂心。」他更公開兩名兒子「鄧柏恒」及「鄧柏仁」的名字原來藏著紀念祥哥的深意。他謹記爸爸「兒孫要孝義」的教誨，以「百行孝為先」的同音為大仔取名「柏恒」，細仔「柏仁」則取「義」的近意。他感性地說：「我（為爸爸）生了兩個孫子，亦改了這兩個名字，希望你喜歡，是紀念爸爸的。」

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鄧兆榮曾催哥哥鄧兆尊結婚生子

雖然鄧兆榮自言為人隨和，家庭傳統不像上一代般繁複，但他非常著重傳承孝道。他表示每逢過年都會對著父親的照片叩頭、奉茶，亦會要求兩名兒子向父母及爺爺嫲嫲的相片鞠躬。其實鄧兆榮過往也被哥哥大爆思想傳統，這種對家庭的重視，亦延伸到他對哥哥鄧兆尊的關心，鄧兆尊曾受訪分享，早年已成家立室的兆榮，私下經常催促有三位女友的他早日結婚生子。

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鄧兆尊過去曾公開分享被弟弟催婚的趣事：「我細佬會話我哋都結晒婚，你係大哥，點解仲唔結婚呀！」不過兆尊笑言看到弟弟湊仔的勞心勞力就卻步：「我話見你個樣幾乎想塞返個B入去咁滯，我點解仲要結婚？有個家庭唔難，但點樣去教育小朋友先難。」縱使不願步入婚姻，但兆尊亦坦言非常欣賞弟弟的家庭教育，大讚兆榮「做得幾好，佢啲仔女都幾厲害」，足見兄弟情深與鄧兆榮教子有方。

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