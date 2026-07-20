陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離

38歲的前港姐冠軍陳庭欣（Toby）自去年底宣告與相戀8年的富商男友楊振源（Benny）分手後，正式告別「準闊太」生活。她火速搬離昔日月租高達10萬的沙田九肚山3,000呎愛巢，轉移陣地入住自己早年購入、位於黃大仙的500多呎單位。陳庭欣的新生活一直備受外界關注，日她頻頻在社交平台分享愛寵的生活點滴，意外讓這間新居的內部環境全面曝光！

陳庭欣新居內部親民實用

從陳庭欣近期上載的三段生活短片中，可以發現新居的裝修走親民實用路線。第一段曝光的愛犬影片中，可見新家鋪設了相當平實的淺色地磚，與昔日豪宅的奢華雲石或貴氣木地板大相徑庭。狗狗乖巧地趴在地上，而牠身後的角落則擠滿了寵物床、風扇架及多件玩具，空間顯然被填得滿滿當當，充滿了貼地的生活氣息。

相關閱讀：陳庭欣感情隨緣否認與匹克球場主邂逅 自認TVB小藝員冇力為劉爾穎爭取港姐複試

陳庭欣新居物件之間零距離

在第二段拍攝愛雀「Shabushabu」的影片中，客廳的佈局亦清晰可見。屋內擺放了一張純白色的簡約皮梳化，旁邊緊緊貼著一個雙層白色層架，上方放置了透明鸚鵡籠，下層則收納了垃圾桶等雜物。物件與物件之間幾乎零距離，完美展現了500呎空間必須「用到盡」的緊密佈局。

陳庭欣新居雜物略顯密集

而第三段影片則是陳庭欣與鸚鵡在餐桌上的溫馨互動。從背景可見，雖然屋內可用空間不致太大，四周都放滿了各式各樣的生活用品，雜物略顯密集，但整體氣氛卻充滿了濃厚的人情味，一人數寵共處一室，畫面相當溫馨。

陳庭欣購新車財力雄厚

雖然居住空間已經「縮水」，但素有「Job后」之稱的陳庭欣，吸金力絕對不容小覷。為了慶祝展開自力更生的新一頁，她日前親自到車行接收全新購入的國產電動車。交車當日，新車車頭綁上了極具儀式感的巨型橙色蝴蝶結，陳庭欣坐在司機位上對著鏡頭開心舉起「V」字手勢，笑容燦爛。過往出入曾有前度贈送的名車代步，如今她靠自己轉投國產新電車懷抱，以行動證明單身女強人依然財力雄厚。

相關閱讀：陳庭欣分手後棄揸富貴前度舊寶馬 換新車舉V字手勢有玄機？ 獲金牌媒人林盛斌介紹筍盤