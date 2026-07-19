農夫澳門開騷打破歷史紀錄 Kelly化身「琳琳姐」驚喜現身掀高潮

農夫（FAMA）昨晚（19日）在澳門威尼斯人綜藝館舉行《農夫全香港最好笑嘅演唱會》澳門站，更成功打破歷史紀錄，成為第一隊在澳門舉辦「最多人數（8000）進場」的華語嘻哈/說唱組合專場演唱會！雖然票價比香港貴足「8蚊」，但依然全場爆滿，座無虛席。整晚棟篤笑加Rap，觀眾由頭笑到落尾，而到尾段安歌環節，更迎來全晚最高潮—天后陳慧琳（Kelly）驚喜現身擔任嘉賓，令全場觀眾陷入瘋狂！

Kelly與農夫合唱《風生水起》

演唱會一開場，農夫即發揮其搞笑本色，陸永與C君甫上台即拎票價「開刀」，農夫笑言：「全香港最好笑嘅演唱會，澳門呢邊係點我唔知，但貴過香港8蚊，唔代表會有特別！」觀眾即大笑兼叫「回水」全場笑聲。兩人繼續發揮其「計數佬」本色，笑指：「加8蚊！全場夾錢，6萬4蚊，買一次百家樂！輸咗冇計，贏咗聽者有份！」他們又即席演繹經典賭場「爛Gag」：「入門買開閒，輸到眼坦坦；入門買口莊，唔願返香港！」全場笑聲不絕，更抵死地補多句：「因為移民變咗威尼斯人！」農夫除了笑料不斷，當然唔少得唱齊經典歌曲。一開場音樂響起，全部觀眾已經企晒起身跳舞，氣氛瞬間熱爆場館。他們演繹了多首膾炙人口的作品。正當觀眾以為演唱會接近尾聲之際，安歌環節突然迎來全晚最大驚喜！《風生水起》音樂響起，舞台上螢幕出現大字「琳琳姐」，但見有人用「羅更」擋住面部緩緩升上台。起初觀眾還未為意，直至唱了幾句後，Kelly（陳慧琳）突然將羅更一手掉開，露出真身！全場觀眾完全冇預期到Kelly會現身，隨即陷入瘋狂狀態，尖叫聲及歡呼聲震爆場館！Kelly先與農夫合唱《風生水起》，其後再與他們合唱《花花宇宙》及《紀念日》，將全晚氣氛推至頂點。

農夫預告展開內地巡演

合唱過後，代替玲玲姐（麥玲玲）位置的「琳琳姐」笑言：「玲玲姐唔嚟，因為佢出面手風好順！」觀眾瘋狂歡呼，農夫就話要同Kelly傾下學術性音樂，追問Kelly。陸永續說：「《大日子》呢首歌陪我哋好耐㗎喇，大家傾下首歌究竟講咩？Kelly，come on shake your body……之後睇番歌詞先知係『Kelly wanna move my body』？即係咩意思？Kelly過嚟郁我身體？郁我身體？咁鬼怪嘅？哈哈……」Kelly聽完都忍唔住笑住話：「你咁講完，我都開始覺得有啲怪……『Kelly wanna move my body』喎……」陸永再補充：「哦，即係有條友聽你音樂好想郁，但要問過你先！」全場再度笑到碌地，觀眾掌聲雷動。Kelly與農夫合唱完《大日子》之後，農夫又再化身組合「齋」，C君更拿起結他伴奏，而陸永則自認係「齋」嘅「顏值擔當」，又引來全場一陣笑聲。此外，農夫透露完成澳門站後，將與張繼聰籌備全新綜藝舞台Show《人夫集團》，呼籲大家繼續期待，並預告或會展開世界及內地巡演，延續「全香港最好笑」嘅傳奇。