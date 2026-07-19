林淑敏、許家傑互稱家人 古佩玲、陳浚霆哽咽道謝 《開心速遞》落幕CP齊訴心聲｜名人雜誌

《愛．回家之開心速遞》陪伴了觀眾2800多集、長達10年的播出時間，以最長壽處境劇紀錄寫下句點。新劇接棒在即，被觀眾視為家人的兩對親密戰友，「龍力蓮」林淑敏與「宋瑞輝」許家傑，以及「龍璟風」陳浚霆與「申瑞素」古佩玲，在曲終人散前齊齊回憶難忘點滴。「蓮輝CP」早已視彼此為家人，形容關係似父女；而「風素CP」更在最後一刻淚別拍檔。撰文：莫匡堯、李文偉、攝影：朱偉彥、羅安強

陳浚霆古佩玲屢傳緋聞

「風素CP」陳浚霆與古佩玲戲中是歡喜冤家，劇外更數度傳出緋聞！陳浚霆感觸表示：「9年非常難得，已經超額完成，劇集完了是失業，我們都準備走出安全區，開心又緊張！」古佩玲隻身在港發展，早已視劇組如屋企，「開心與不開心時，都是大家支持我、關心我，這個家非常珍貴！」兩人亦好感謝觀眾同樣視他們為家人，「只要有一個地方畀到你開心、正能量、有歸屬感，就是屋企！」

陳浚霆、古佩玲這對「風素CP」，密謀「偷」道具留念。

陳浚霆古佩玲屢傳緋聞！

古佩玲談角色素素令她有所得著。

陳浚霆、古佩玲劇中擦出火花，劇外亦數度傳出緋聞。

陳浚霆古佩玲想「偷」道具留回憶

除了與陳浚霆的CP演出外，熊家人對古佩玲的愛亦令她非常難忘，「因為素素是孤兒，戲內有照片牆記錄她的小時候，後來燒掉了，所以風少和熊家為我重做了照片牆，相片都是演員提供，在我不知不覺間一直記錄着拍攝生活，亦提醒我開心或不開心，大家都陪着我。」她歎現在每日都有「拍一場少一場的感覺」，更不禁講到眼濕濕。此外，兩人正計劃在劇集完結前，偷偷向劇組道具着手，為自己留下一件紀念品。問可有話想對身邊拍檔說？古佩玲哽咽表示：「很感恩可以入劇組，可以遇到咁夾、咁sweet、很會照顧人的風少，很多謝你平時體貼我的『論盡』，平日很容易受傷、不見東西，一直在我身邊照顧我。」陳浚霆則指，劇集播出以來有好評亦有雜音，「有時候的確會影響到我們自己，但她處事比我更成熟、亦是很好的榜樣，一直以來有讚有彈，但如果有成績表，我相信我們是超額完成、合格的，多謝你令這件事更昇華，我們千多集以來的時間沒有枉過！」

古佩玲哽咽感謝好拍檔陳浚霆的陪伴與照顧。

古佩玲想「偷」道具留回憶！

「風素CP」相伴千多集，感謝彼此所付出的一切。

好襯！

林淑敏「大小姐」成經典

林淑敏與許家傑的「蓮輝CP」自《愛．回家之開心速遞》播出以來，一直深受觀眾喜愛，林淑敏的出位演出更助她入屋，由午間節目主持轉型成為「最佳女配角」，「大小姐」演出成為經典，而獲得公司高層曾勵珍大膽起用，更令她至今仍覺惶恐與感激；許家傑憶述初演劇集時經常飾演古惑仔角色，到「送水輝」以單元角色亮相，亦以騙徒形象初登場，誰知道收到劇組通知試造型，加入成為常駐角色，與「大小姐」之間的感情線及事業發展，成為劇集成長幅度最大的人物之一。

林淑敏笑指許家傑在她眼中像爸爸一樣照顧她。

「蓮輝CP」為觀眾留下好多美好回憶。

林淑敏記性差幸有許家傑相助

二人合作長近10年，早已建立深厚默契，林淑敏歎謂：「好多人不知道我有讀寫障礙與專注力不足的秘密，加上我曾患過癌症、試過休克，所以記性甚差、記憶力短暫。幸好有這位拍檔為我抵擋，不論對白、走位都會適時提點，甚至只顧照顧我而忽略了自己。」許家傑亦表示一直受拍檔關愛與照顧：「一次外景拍攝期間到鄰近茶餐廳吃飯，竟然食物中毒，一個小時內嘔吐5次、肚瀉6次，本來打算頂硬上完成拍攝，但她見到我面色慘白、恤衫滲滿汗水，收工後更胃抽筋與脫水痙攣，於是她二話不說開車載我到醫院治理。」

林淑敏、許家傑的「蓮輝CP」早已深入人心，兩人似戰友，更似家人。

林淑敏「大小姐」成經典。

許家傑感歎10年來幾乎沒放過假。

林淑敏無言感激

林淑敏透露與許家傑的默契已延伸至生活之中：「如果我有事，他一定是我打電話求救的頭三位！」她憶述父親生前長居加拿大，去年健康狀態響起警號，自己卻偏偏因護照過期無法立時出發，在徬徨無助下幸有許家傑陪伴支持：「在劇組開工之間，他載我到領事館求領事簽發特別許可。他逼我上車，到照相館拍護照相，然後又載我到領事館求領事。我一直覺得沒有任何辦法，但他堅持要我盡力嘗試。儘管最後未能趕返加拿大，但很感謝他無比的支持！」

對於即將丟掉「鐵飯碗」，林淑敏笑言不敢計算收入上的差距，許家傑則感歎10年來幾乎沒放過假。

《愛．回家之開心速遞》落幕，相伴10年的一眾演員早已如同家人一般。

林淑敏視許家傑如爸爸

許家傑稱相比取得「最受歡迎電視拍檔」獎項、雙雙成為廣告代言人等「高光時刻」，彼此點滴累積的情誼與信任更彌足珍貴。在訪問途中二人多次以拍檔互相稱呼，林淑敏坦言早已超越夥伴：「我已將他當成家人！」送水輝笑言雖然按年紀像姊弟，但其實自己更似哥哥，大小姐卻甜笑指：「其實像爸爸一樣！」而二人對「蓮輝CP」結局均保持神秘，許家傑透露最後一集將有彩蛋，至於被指失去「鐵飯碗」？許家傑表示：「當然會少一張長期飯票，但我希望能參演更多正劇，繼續不斷學習與保持好奇。」林淑敏則會把握時間與家人相處，騰出時間多陪伴母親。