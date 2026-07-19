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「CM女王」川口春奈與日本國腳板蒼滉被爆戀情 一同於市內街道約會 有指2人正商討結婚計劃

影視圈
更新時間：14:45 2026-07-19 HKT
發佈時間：14:45 2026-07-19 HKT

31歲日本「CM女王」川口春奈與29歲現役日本國腳板倉滉昨日被爆交往，戀情曝光後隨即成為日本娛樂圈焦點。《週刊文春》拍得二人於本月16日上午11時許，駕駛一輛屬川口所有的名貴房車同時外出，板倉負責駕駛，川口則戴上黑色鴨嘴帽及眼鏡低調現身副駕駛座，二人一同穿梭市內街道約會。

川口曾遠赴荷蘭探望板倉

據指二人其實已拍拖1年，期間川口更曾遠赴荷蘭探望正效力當地球會阿積士的板倉，足證感情認真程度。他們更已分別向家人及身邊相關人士報告喜訊，現正商討結婚日子，暫未有進一步公布。板倉滉性格隨和親切，深受隊友愛戴；川口則以率真自然形象深入民心，二人最終決定攜手共度餘生。

板倉帶領球隊力爭佳績

板倉今屆代表日本國家隊出戰2026年世界盃，並於原隊長遠藤航中途因故離隊後，臨危受命接任新任隊長一職，帶領球隊力爭佳績。至於川口春奈，過去曾與格鬥家矢地祐介拍拖約5年，雙方於2024年因工作繁忙、聚少離多而分手。事隔約兩年，終有新戀情。暫時雙方的經理人公司未就戀情作出正式回應。

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