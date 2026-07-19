64歲鄧浩光息影20年近況曝光 暴瘦兼髮線後移 曾與顏福偉傳同性緋聞

昔日「飛魚王子」鄧浩光自2006年約滿TVB後，已淡出幕前多年，轉投兒時好友顏福偉旗下的藥廠任職高層，二人一度傳出同性緋聞。2019年，鄧浩光退休享受生活，多年來甚少公開現身。鄧浩光於今個月底便踏入65歲生日，近日有網民在社交平台分享合照，最光鄧浩光最新近況。

鄧浩光近照消瘦撞樣郭耀明

鄧浩光自辭去藥廠高層職位後，一直保持低調，極少在公開場合現身，直到去年曾被網民路過教堂時巧遇，見到鄧浩光出席友人婚禮。近日「旅遊達人」Henry So在Threads上分享對比照，見到一行四人於2000年的合照，另一張相則時相隔26年的照片。照片中的鄧浩光戴上粗黑框眼鏡，對着鏡頭展露燦爛笑容，顯得精神奕奕、狀態相當不錯。不過鄧浩光的面容及身形，對比起昔日大隻仔形象消瘦不少，而髮線也微微後移，使整體臉型顯得更為尖長，甚至有網民打趣指鄧浩光與另一藝人郭耀明難以分別。

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鄧浩光息影轉投商界

現年64歲的鄧浩光曾為香港游泳代表隊的猛將，出身自游泳世家，退役後轉戰演藝圈，先後效力無綫電視與亞洲電視，參演過無數經典劇集。鄧浩光於2006年約滿TVB後，便息影轉投商界，出任「白花油王子」好友顏福偉的公司高層職務。

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鄧浩光婚後育有一女

鄧浩光於2014年曾為藥廠親自上陣拍攝廣告，當時年過半百的他，大方展露一身精壯的肌肉，弗爆身形一度成為熱門話題。不過鄧浩光與顏福偉因工作上合作，而屢傳關係親密，導致緋聞傳足多年。最終由顏福偉主動澄清，斬釘截鐵指鄧浩光不是自己心儀的類型，更親口證實對方「非常直」，只鍾情於異性。鄧浩光於2002年結婚，育有一女。

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