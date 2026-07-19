區明妙飛赴沖繩拍寫真圓夢 「解鎖」水着Look呈現健康美｜名人雜誌

25 歲邵氏小花區明妙（ Miu ），在今年書展中推出第二本個人寫真集《明》，繼前年第一本寫真集《日月少女》，再度以其名字作為寫真集主題， Miu 透露今次有更強烈的個人風格，「今次取自人名，除了代表自己的風格，亦想展現出自己個性中比較活潑、開朗的一面，所以和編輯及攝影師商量後，拍攝地選址了陽光與海灘的沖繩，因為我一向以日系風格拍攝，第一本書選擇了台北，構思第二本書時，一直都想去日本拍攝的！」 Miu 表示第一本書尚未以泳衣造型示人，今次來到沖繩海邊，亦配合主題「解鎖」泳衣造型示人。撰文：李文偉、攝影：林賓尼、場地：將軍澳中心 Kiztopia 分店

區明妙親筆畫送書迷

Miu 指今次除了靚相放題外，更親筆繪製了旅行手帳給書迷，「想藉親筆畫的內容和大家拉近距離，上一次是寫真集加散文，今次想以手帳分享更多內心感受和性格特點，所以寫了字和畫公仔，分享了這本書的製作和拍攝過程。而今次設計書名到書內的排版我也有參與，由拍攝、服裝到商量主題，到排版印刷等，有很大的參與感。」除了構思寫真外， Miu 的社交平台亦有不少靚相示人，她直言對於拍攝的構圖、光線等都很講究，因自小已是做模特兒入行，「在學生時代已經常做網店的模特兒，慢慢累積了一些經驗，自己也很喜歡影相，所以在拍攝過程也很講究，特別是揀相時也算挑剔。」

為配合主題，Miu今次會「解鎖」泳衣造型，但會走健康性感路線。

區明妙是日本寫真集鐵粉，一直希望親身赴日拍寫真，今次能到沖繩取景可謂美夢成真！

區明妙自認日系寫真集鐵粉

今次解鎖到日本拍攝的夢想， Miu 表示自小已是日系寫真集的粉絲，喜歡的寫真偶像包括今田美櫻、有村架純、小嶋陽菜，以及攝影師川島小鳥的作品，「家中有一整箱的寫真集收藏，都是日本的女演員和模特兒等，所以一直以來都很想可以親自到日本拍攝寫真，雖然前兩年推出寫真時不是在日本取景，但當下已非常開心，但想起當時沒有經驗、膽粗粗地去做，只是和攝影師去拍了一輯相，然後遇到出版社提出製作成寫真，當中沒有考慮太多。但這次第二本書，由前期開始構想，到現在步入製作後期，書展和動漫展的宣傳活動也令我很期待，會舉行簽書會，屆時也想 cosplay 或以書中造型與粉絲們見面。」

Miu今次高度參與製作，更從幾千張相中精挑細選不到200張輯錄在寫真集中。

Miu的第二本個人寫真集《明》取名自其名字，代表充滿着其個人風格。

區明妙捱夜揀靚相

今次投入到製作過程中， Miu 從中感受到自己算是較有主見的人，也比較挑剔，因此製作過程也難免延長了，「這次旅程拍了幾千張相片，我親自選了 400 多張，但最後還要再次挑選，到書中不到 200 張。感覺第一本書時揀相比較容易，這次會覺得影到的相都好靚，但不想張張一樣，所以都是精挑細選，我和經理人在群組中不斷揀相，在過去一個星期，每晚都揀到凌晨時間。」

區明妙落力去水腫。

區明妙走開朗活潑路線

談到相片尺度， Miu 說：「公司和前輩都覺得，仍走開朗活潑路線便可以了，都不建議我這個年紀大解放，所以都會是泳衣配合服飾的海灘 look 。但我覺得自己慢慢長大，也會進取些，會想拍些成熟一點、女人味一點的相片慢慢展示給大家看，所以再性感一點我自己是 OK 的，但可能留到下一本或再下一本書再推出，會更適合。」

Miu穿上日系運動服造型在棒球場拍美照，感覺好熱血！

雖然今次嘗試拍水着寫真，但公司認為Miu年紀尚輕，不宜作大解放。

區明妙落力去水腫

除了為拍攝積極減肥以好身材示人， Miu 認為拍攝過程最講究是狀態，「要有精神和身體有沒有水腫，所以拍攝時都會準備去水腫的物資，黑咖啡和檸檬水等，每朝都飲可以消水腫。（拍寫真和平日拍攝有甚麼不一樣？）要生動一點，要與鏡頭互動有講故事的感覺，有些寫真集會選擇擺拍，可能鏡頭上沒有故事性，我會有些人設，參與到現場環境當中，好似拍攝學生造型時要想像自己是學生，會比較活潑、到處跑，咬着麵包趕路等，會有很多這些設定。」

Miu指拍寫真要與鏡頭互動講故事，所以每個造型都有不同的動作設定。

在沖繩拍攝撞正暴雨，令她一度感到有點灰，幸而最後轉念拍雨中撐傘相。

區明妙雨中拍攝有味道

Miu 表示有收集粉絲的意見，首次以水手服造型以及日系運動服造型示人，「我最喜歡是運動服造型，因為是行程最後拍攝的，是旅程陽光最好的一日，可以展現到書的主題給大家看。而談到校服，大家都會聯想到水手服，我自己也很少穿運動服拍攝，這次更到棒球場取景，拎住棒球裝備示人。」 Miu 又提到在沖繩拍攝的 4 日行程中，卻撞正當地暴雨，「當下心情都有點灰的，一直想怎麼辦，來到沖繩卻沒有藍天白雲，所以我們都即時構思，有一輯相片是在雨中撐傘拍攝，原來亦有另一種味道。」

拍攝期間，Miu除積極減肥，還每朝飲黑咖啡和檸檬水去水腫。

區明妙望能帶對手入戲

有「御用學生妹」之稱的 Miu ，之前曾在《黑色月光》扮演「少年黃翠如」，以及在《正義女神》中挑戰 15 歲少年犯，演出受到觀眾注目，「上次與佘詩曼合作，感覺在法庭上大家距離好遠，但她的眼神充滿演技，令你看着她便有信心做好演出，是一位很犀利的前輩，希望自己身為演員，有朝一日都可以幫對手入戲。」 Miu 期待公司開拍更多劇集，希望在新作中挑戰更多不同元素的角色，除了等待新作開拍，她亦積極參與內地網劇及短劇試鏡，她亦會與女團 MORII GIRLS 拍攝更多跳舞片段分享給大家，「之前因為忙於寫真，暫停了女團的活動，接下來想拍攝更多作品給大家看。」

Miu影寫宥有收集粉絲的意見。

喜愛攝影的Miu，自爆有一個隱藏社交帳號，當中有不少出自於她鏡頭的相片。

Miu曾在《黑色月光》扮演「少年黃翠如」，及在《正義女神》中飾演少年犯。

區明妙紀錄成長