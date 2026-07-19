陳柏宇20周年演唱會邀MC任嘉賓鬥唱掀高潮 太太與囡囡現身舞台勁溫馨 Encore與歌迷玩自拍

陳柏宇（Jason）一連三場的紅館騷《Jason Chan Live in Frames 20週年演唱會》昨晚（18日）舉行頭場，演唱會以微電影《人生四格》貫穿，整晚大部份時間都是以歌會友，當唱到《本能寺》時，陳柏宇走到台側的小舞台上，之後舞台升到兩層樓高，與山頂觀眾拉近距離。

陳柏宇錫爆女兒和太太

陳柏宇在唱出《永久保存》時，台上播出他成長片段，當中更有女兒剛出世時的照片，而一家四口亦在台上的「照相館」中現身，場面溫馨之餘，亦令觀眾大感驚喜。演唱期間，陳柏宇忍不住錫了2個女兒和太太符曉薇，之後他又與太太及女兒走到台的另一邊繼續唱，雖然他問太太是否可唱兩句，不過遭拒絕，亦叫女兒跟大家打招呼，大女Abigail非常識做，經常錫細妹外，亦不時向觀眾揮手及跟大家講Hello，相反細女Audrey較怕醜，全程零反應，搞到他忍唔住問太太是否因為太耐冇返屋企，所以細女嬲了他。而在太太與女兒落台前，陳柏宇亦忍不住嘴咀太太，他笑言因近3、4個月帶了很多音響器材返家練歌，雖然太太是聽過他唱最多live的人，但太太就表示聽到想嘔。

陳柏宇與MC合唱掀起高潮

之後MC張天賦以嘉賓身份現身與陳柏宇合唱《命案》和《小心地滑》，即掀起高潮，引來全場大叫，唱完後陳柏宇大讚不舒服的MC貼心，綵排時已戴口罩，而兩人講到相識經過，MC指在IG中回覆陳柏宇打羽毛球的story，之後兩人更約出來打波，陳柏宇指MC現在有電單車車牌，而自己的電單車放在車房中，笑言若對方想揸的話自己可續牌給他揸，之後陳柏宇表示有小禮物給MC ，但叫他不要期望太高，隨後便唱出《一千種戀愛》，收到驚喜的MC表示這首歌是自己心目中陳柏宇歌曲中的Top 3，小時候也有唱過來識女仔，所以綵排時也有問會不會唱，可惜知道歌單中沒有，沒想到陳柏宇用這方法送給自己，所以好開心，之後陳柏宇拿著手機與MC影「全世界隔得最遠的自拍」，影完後MC自嘲說：「其實我哋身高差唔多，唔使踎。」惹來全場爆笑。

陳柏宇與歌迷玩自拍

演唱會尾聲，陳柏宇表示多謝家人和觀眾的支持，他指自己喜歡在台上講故事，但唱歌時就不喜歡說話：「除非開Talk Show，其實我個騷有好多訊息想表達，仲有兩日畀你哋思考吓，同埋今次賣飛好理想，所以冇乜賣飛壓力。」他又搞笑地讚即將踏入43歲的自己Keep得好：「我個樣得唔得？雖然今年係慶祝入行20周年，但外國人以為我剛入行，以為我童星出身。」 其後他又指要多謝自己，因自己為了唱歌給大家聽，住了兩星期酒店：「我個女有小小鼻涕，我即刻唔敢返屋企，底褲都唔敢攞，幾慘呀！我喺IG見到啲父女staycation 片，幾想喊，幾掛住佢哋！」又感性表示雖然自己並非超人，但每次都俾心機唱到最好，希望下次開演唱會的時候大家也會買飛。Encore時，陳柏宇再出場唱三首歌，雖然期間他表示唱到「急尿」，但也興奮地拿著相機在台上走來走去與歌迷玩自拍，但攝影技術麻麻的他拍出來的不是爆光就是失焦，而演唱會在唱出最後一曲《別來無恙》後完結。