中森明菜重返螢幕狂手震 與近藤真彥、梅艷芳、松田聖子陷多角戀 屢被背叛曾輕生轟動一時

日本傳奇歌姬中森明菜睽違30年震撼復出！現年61歲的她前日（17日）登上朝日電視台音樂節目《Music Station》1500集紀念特別節目，獻唱1987年被譽為「傑作中的傑作」的名曲《難破船》，以及最新單曲《對不起、與喜歡》（ごめんと、すきと、）。有眼利網民觀看播出時發現中森明菜演出時雙手多次顫抖，一度關心她的健康，有網民則認為中森明菜只是因為太緊張而手震。節目中，中森明菜憑藉深厚唱功與充滿情感的嗓音完美駕馭舞台。演出後與主持人塔摩利（タモリ）互動時她更一度強忍淚水，這動人一幕讓無數粉絲感動落淚，感嘆：「等這一天等了30年」，成功締造2026年J-POP界最感人的瞬間。

中森明菜回歸樂壇舞台魅力依舊

除了重返電視直播舞台，中森明菜亦於7月1日亦正式展開睽違20年的巡迴演唱會「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」。在7月13日她生日當天，中森明菜於東京舉辦了盛大的生日演唱會。當晚她連換5套精美禮服，一口氣熱唱了出道44年來的多首代表作及新歌共24首歌曲。這次巡迴演唱會不僅象徵著這位80年代風靡全亞洲的玉女偶像全面回歸樂壇，更以行動向一直不離不棄的歌迷證明，她依然是那位極具舞台魅力的天后。

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中森明菜曾戀渣男近藤真彥 梅艷芳誤當小三

回顧中森明菜的演藝生涯，雖然事業成就斐然，但感情路卻異常坎坷。她在事業巔峰之際戀上被外界封為「日本第一渣男」的近藤真彥，男方當年不僅瞞著她暗交香港樂壇天后梅艷芳，更搭上其宿敵松田聖子。面對男方屢次出軌，大受打擊的中森明菜於1989年在近藤住處輕生未遂，事件當年震驚全亞洲演藝圈。此後，她因身心健康及生活因素，無奈長時間淡出幕前。

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近藤真彥狠飛中森明菜娶富家女不斷偷食

對比中森明菜當年的痴情，近藤真彥在1994年另娶富家千金，甚至有傳當時的新房是由女方出資購買；近年近藤更被爆出婚內出軌年輕25歲女性長達五年，最終黯然離開尊尼事務所。如今，走過人生與感情低谷的中森明菜，終於重拾自信成立個人事務所，逐步透過YouTube與官網重返大眾視野，如今更重踏演唱會與電視舞台，讓一眾默默守候多年的歌迷感到無比欣慰。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service