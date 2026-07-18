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鄭啟泰遺作義賣籌款 胞妹提亡兄落淚未婚妻低調支持 羅霖以紅寶石戒指連繫母女情

影視圈
更新時間：22:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：22:45 2026-07-18 HKT

已故藝人鄭啟泰胞妹鄭啟晞、堂哥鄭恕峰、羅霖、馮素波、可宜、戚黛黛及樊亦敏等今日（18日）到書展出席鄭啟泰生前未完成作品《觸格物語》新書分享會，鄭啟泰父母亦有現身，鄭啟晞會上提起哥哥時講到喊。鄭啟晞受訪時指籌備這本書用了兩年時間，哥哥離世時只留下6個故事，而自己沉澱一年後就找他的朋友接手寫，又指今次書籍印了1000本，收益將會捐給香港防癌會，她指這是哥哥的遺願，也希望能夠出第二版，延續哥哥的精神。提到她剛才講到喊，她坦言每個鐘也會想起哥哥，而她亦表示跟哥哥的未婚妻王雁芝及女兒Kayla關係好，王雁芝今日亦有到場，但因低調未有現身。

羅霖憶癌逝母親眼濕濕

身為鄭啟泰好友的羅霖表示出寫真集也會找對方做司儀，覺得鄭啟泰為人歡笑和正能量，故他當時走得很突然，自己也未能接受。她透露今次在鄭啟泰遺作寫的難忘物件是手上的紅寶石戒指：「因為隻戒指本嚟係我戴嘅，但媽咪好鍾意，所以改細咗畀咗媽咪戴，但3年前媽咪患肝癌離世前，佢叫我將戒指改番大size畀返我，所以呢隻戒指好代表到我哋母女間嘅連繫。」雖然媽媽已離世3年，但羅霖仍未放低，講起媽媽時更眼濕濕。

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