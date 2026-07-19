81歲秦沛滿頭白髮老當益壯 徒手健身展現神級體能 女兒姜麗文驚訝：活得像18歲

資深演員秦沛雖然已屆81歲高齡，但他的身心狀態卻完全不像一位古稀之年的長者。近日秦沛女兒姜麗文在社交平台分享多段與爸爸的溫馨互動，影片中秦沛雖然滿頭白髮，卻展現出驚人的活力，在戶外不但健步如飛，更興奮地小跑步，步伐輕快，精神飽滿。另一段影片更令人驚訝，只見他在家中，利用掌上壓輔助器，輕鬆完成標準的掌上壓，隨後更一臉輕鬆地對著鏡頭展露招牌笑容，臂力與體能狀態絕佳。除了展現硬朗的一面，秦沛亦有活潑的時刻。姜麗文分享了與父親在日落時分共舞的影片，父女倆隨著音樂愜意起舞，讓姜麗文不禁在帖文中寫下「爸爸活得像18歲」，盛讚父親狀態年輕，活力十足。

秦沛三代同堂弄孫為樂

秦沛的兒子姜文杰今年5月喜獲千金，讓秦沛正式榮升為爺爺，一家人三代同堂，幸福滿瀉。早前姜文杰亦分享過父親抱著孫女的照片，當時秦沛流露出無比滿足的笑容，可見他非常享受弄孫為樂的時光，溫馨的畫面融化了無數粉絲的心。如今有孝順的子女和可愛的孫女承歡膝下，享受著天倫之樂，也是他保持心境年輕，身體強健的最大動力。

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秦沛大半生貢獻演藝事業

從姜麗文分享的生活照中，可以看出秦沛退休後的生活過得相當愜意，作為一位在演藝圈備受尊敬的前輩，秦沛將大半生奉獻給了銀幕，塑造了無數經典角色。秦沛的經典電影作品包括《癲佬正傳》及《新不了情》，他更憑這兩部作品兩度勇奪香港電影金像獎「最佳男配角」，其中《癲佬正傳》亦為他贏得台灣金馬獎「最佳男配角」。在電視劇方面，他參演過《射鵰英雄傳》、《創世紀》及《九五至尊》等多部膾炙人口的劇集，並於2008年獲TVB頒發「萬千光輝演藝大獎」。

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