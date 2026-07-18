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連詩雅爆女兒極具演藝天份 陳家樂棄生「一打」：照顧小朋友唔易 為星星返上下班起分歧

影視圈
更新時間：17:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：17:15 2026-07-18 HKT

陳家樂、連詩雅（Shiga）夫婦今日（18日）一同以電影節大使身份為「第10屆香港兒童國際電影節」揭開序幕，影展首日播放《彩虹少年》及《想飛的木瓜種子》兩部動畫，並舉行小帶位員工作坊讓兒童親身體驗。陳家樂與連詩雅活動後受訪時，適逢女兒「星星」今日2歲生日正日，透露工作後約定一個地方拍照留念及切蛋糕，與小量親友簡單度過，Shiga表示今日清晨才乘搭高鐵返港，剛於廣東雲浮市舉行縣市音樂會，所以或稍後才為女兒舉行大型生日會補祝。

陳家樂想俾女兒睇《當C遇上G7》

陳家樂夫婦同為演員，然而從未讓女兒正式觀看自己的演出，近日卻發現有一部早期作品竟可準備讓女兒觀賞：「簡君晋導演第一部戲係我拍，我發現原來係一級，可以畀小朋友睇，叫《當C遇上G7》個名好年輕！」該作品於2013年上映，由陳家樂、陳嘉寶等主演。連詩雅則會播放自己歌曲作品讓女兒聆聽，亦挑選陳家樂電影演出片段，讓女兒辨認在戲中化身成不同造型的家樂：「會問佢認唔認得係邊個？佢會話爸爸！」

Shiga約定家樂親自接送 

星星即將在九月入讀幼兒班，家樂與詩雅均略感緊張與不捨，頓覺時光飛逝轉眼女兒便要入學，家樂坦言：「但都有啲感動，我好難想像第一日送佢返學嘅畫面！」Shiga續指夫婦倆已約定一定要親自送女兒上學，目前女兒只會上晝班，聽聞有家長讓子女入讀上下晝班，亦在研究當中，家樂隨即表示：「唔好！算啦唔講住，我哋兩個又有分歧喇！」覺得下午時間可以培養星星接觸不同興趣活動，詩雅則提議讓女兒學豎琴，彌補二人缺乏一心多用的能力，家樂同意之餘認為女兒可以不斷嘗試、發掘天份。至於繼承父母衣缽方面，連詩雅直言女兒有天份：「演戲同音樂都有，佢好多表情！」家樂亦指女兒擁有音樂感，不時隨音樂節奏跳舞，但對於未來入行機會，他則認真表示：「再講啦佢仲咁細。我唔去諗，只係想佢開心。如果佢鍾意唱歌咪去唱，鍾意拍戲就去拍。我唔想逼佢做某啲事，令佢成長過程都係被逼，寧願佢自己搵一個興趣，我哋去輔助，盡能力幫佢行到最遠。」

連詩雅期待帶星星入戲院

陳家樂今日未有帶同女兒到場睇戲，但連詩雅憶述童年與家人到戲院睇戲，是自己珍貴與美好的童年回憶，期待自己第一次帶小朋友入戲院的時刻，至於造人計劃方面，她笑言暫時一個已足夠：「希望可以豐富啲，再努力下先！」家樂隨即笑言：「以前有幻想過一打！但諗太多喇，一個先啦，原來照顧小朋友唔係咁易！」

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