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霍汶希生日驚喜派對變「派錢大會」 楊博士路過爆笑被「回禮」

影視圈
更新時間：16:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：16:15 2026-07-18 HKT

昨日是英皇娛樂集團行政總裁霍汶希（Mani）正日生日，一向愛錫旗下藝人的她，今次反被公司上下聯手製造驚喜！曾比特（Mike）、湯怡（Kathy）、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、曾傲棐（Arvin）、海兒（Hedy）、黃明德（Dark）、劉若寶（Polly）及一班同事秘密籌備party，等Mani開完會返公司即場送上驚喜。

Mike孖Dark自彈自唱生日歌

Mani一踏入公司門口，Mike便即刻拿着結他、與Dark合體自彈自唱生日歌，最後帶領全公司大合唱，連英文、廣東話及國語三個版本都唱勻，辦公室頓時變成小型演唱會般熱鬧。講到送禮物，Angus向Mani笑着自爆，「我買咗生日禮物俾你，但係唔記得帶，擺咗喺屋企。」Mani一聽即刻追住Angus大叫：「拎個銀包出嚟，唔該！」場面搞笑；至於開餅店的Kathy就親手製作蛋糕送給Mani，Mani一見即大讚：「呢個係全香港最好味嘅蛋糕，我話俾你哋知，仲要係靚女嘅出品。」認真俾面。許願時，Mani就將願望送給大家，「祝各位所有藝人都大紅大紫、工作順利。」

Mani豪派Lucky Money

影完大合照後，向來跟藝人同事打成一片的Mani即時自動波話：「拎個電話出嚟搶利是。」全場即刻瘋狂歡呼。不過因為並非所有同事都在同一個群組，最後決定改為派實體利是，同事們都乖乖排隊等拎利是，氣氛熾熱，期間Mani忍不住笑着說：「點解無端端變咗新年嘅？點解生日會係我派錢嘅？CFO快啲攞啲錢出嚟啊，有冇錢呀請問。」由於事前完全未有準備，手上的利是派完後，Mani霸氣話：「派現金！」點知連現金都不夠，她邊摷袋邊抱頭問：「有冇人有現金呀？」引全場爆笑，不過她即刻補充話：「大家記住，唔係講錢嘅問題，係Lucky Money！攞到Lucky Money就大紅大紫身體健康事事如意要乜有乜。」認真識做。

Mani問楊博士攞利是

正當大家玩得開心之際，英皇集團主席楊受成博士剛好「路過」，楊博士即裝兇問Mani：「你好大膽喎！生日都唔請我！」Mani無奈回應：「唔係呀，我唔知道佢哋surprise我呀，我招架唔住啦，攞晒啲錢出嚟派啦。」楊博士見狀即刻問：「使唔使要錢呀？」更即時摷袋準備出手，非常豪氣。之後二人先合照，Mani邊拿着利是邊跟楊博士說：「老闆，今日嚟講，我33年一直都搶你啲錢啦，我今日個個都派咗一封大家都大吉大利嘅生日利是，祝你身體健康、事事如意、生意興隆！」然後便親手遞上利是給楊博士。楊博士接過利是就搞笑話：「可唔可以補償返我30幾年嚟你呃我啲錢呢？多謝，影相先。生日快樂！」隨後，老闆跟人傾偈期間，Mani突然問楊博士，「咦，你諗住俾利是我嗎？」全場即刻大笑兼拍手，向來有求必應嘅楊博士二話不說即時從褲袋拿出利是，場面溫馨又搞笑。

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