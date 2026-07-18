「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華

自從老公「洗米華」周焯華因多項罪名被判監18年後，「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）的生活便趨向低調，但她仍不時透過社交平台分享近況。近日，「洗米嫂」與細女Damiana一同出遊，享受陽光與海灘。她做足廿四孝媽媽，陪著女兒體驗潛水樂趣，雖然未見「洗米嫂」本人的潛水英姿，但她也在海邊換上性感黑色泳裝，大方分享健美好身材，可見她非常享受這次的親子時光。

細女與爸爸周焯華樣貌如餅印

「洗米嫂」更分享了一段女兒Damiana潛水的影片。從影片及照片中可見，年約10歲的Damiana已穿上整套潛水裝備，有模有樣地走入大海中，顯得非常專業。脫下潛水鏡後，Damiana的樣貌亦成為焦點，不少網民指她長得亭亭玉立，五官神態與爸爸周焯華越來越相似，完全遺傳了爸爸的基因。

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陳慧玲全心陪伴女兒成長

雖然陳慧玲現時仍有做生意，但在家庭上也投放不少心血與時間，特別是陪伴女兒成長。這次她除了陪女兒潛水，自己也分享了在水中的優美照片，展現了悠閒自在的一面。從她與繼子周柏豪的融洽關係，到悉心照顧兩名女兒，「洗米嫂」的好媽媽形象深入民心，即使生活變得低調，一舉一動依然備受關注。

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