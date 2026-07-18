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《魔髮奇緣》真人版赫羅納開拍 「樂佩」天燈編髮遭嫌不夠靚 「費林」神還原網民大讚

影視圈
更新時間：15:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-07-18 HKT

迪士尼上月宣布經典動畫《魔髮奇緣》真人版正式開拍，劇組目前在西班牙赫羅納進行拍攝。最近有當地居民拍攝到2位主角：扮演「樂佩公主」（Rapunzel）的Teagan Croft，以及扮演大盜「費林雷德」（Flynn Rider）的Milo Manheim在片中之造型，相片旋即在網上瘋傳，引起網民熱議。

Teagan動用4人打理髮型

相中只見Teagan的背後有着一條飾有花朵的長長金色假髮辮子，她的身旁則有4名工作人員替她打理髮型，明顯是復刻動畫版中樂佩與費林泛舟湖上欣賞天燈時所梳的髮型。網民們雖然都指出劇組在造型打造方面看得出頗認真，但就嫌棄真人版樂佩髮上的花朵不夠鮮艷、唔夠靚。不過有指由於片中樂佩的魔髮效果會以電腦做後期製作，未知是否因此主角現場造型上的花朵不能太鮮艷。

Milo認演 「費林」十分緊張

反觀Milo的費林造型就獲網民大讚還原度甚高，為了演繹此角色Milo更特地留鬚，因此有不少網民大讚選他做男主角實在太明智，形容Milo直如從動畫走出來的費林。然而亦有網民嫌Milo的頭髮「油立立」，不及動畫版造型般清爽。實際上，費林這角色一直大受動畫迷歡迎，更獲封為最有型、最具魅力的迪士尼動畫男主角。故此Milo早前受訪時，亦坦言接演此角十分緊張：「唔呃你，我真的好緊張，因為我知道大家都好愛費林，我會盡一切所能去滿足大家的期望，但我唯一可以做的就是忠於自己。」至於場景照早前已曾曝光，當時已有粉絲不滿王國的旗幟由動畫原版中的紫色配黃色變成藍色。不過除了這個「小缺點」之外，其實這個王國場景算不俗，尤其是城堡和飾有花草的噴水池亦相當漂亮。

Kathryn Hahn、Diego Luna加盟助陣

除了Teagan和Milo之外，影片還有在Marvel劇集《溫黛與幻視》及《女巫阿嘉莎》中扮演「阿嘉莎」的Kathryn Hahn，以及《俠盜一號：星球大戰外傳》和《安多》男主角Diego Luna助陣，前者扮演大反派「嘉芙夫人」（Mother Gothel），後者則飾演一個新設的原創角色。此外，影片由《大娛樂家》導演Michael Gracey執導，暫時未確定影片上映日期。

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