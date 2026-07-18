翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手

80年代中期香港娛樂圈曾發生一宗轟動的「捉黃腳雞」桃色勒索案。當時一名電視台「金牌司儀」因涉嫌與一名女子發生親密關係遭設局勒索，四名大漢闖入並拍下裸照，被勒索八十萬元因受害人知名度極高，法庭下令傳媒不得公開其身分，外界僅以「X先生」代稱，此案後來成為媒體與大眾熱議的經典娛樂圈懸案，多年來，這位「X先生」的身份眾說紛紜，甚至淪為笑柄。

翁靜晶爆笑揭秘「捉黃腳雞」由來

最近翁靜晶在YouTube節目《危險人物2.0》與徒弟楊雲峰律師深入探討事件背後的人性、社會背景，以及廣東話中「捉黃腳雞」的有趣來源。為保護當事人，法庭批准頒發保密令，傳媒及公眾只能以「X先生」稱呼他，這亦是香港司法史上首次廣泛出現以代號保護當事人的案件，翁靜晶說：「嗰陣啲人冇聽過XYZ呢啲上庭代號，啲人就真係個好八卦，知道呢一個係男藝人，咁好多人就估呢一樣嘢啦。」

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翁靜晶解釋捉黃腳雞典故

楊雲峰律師稱當年有一位電視台重量級男藝人，因私事向電視台請假兩個月，結果大批傳媒湧到電視台：「呢個男藝人只係話冇啲咁嘅事，叫大家唔好大驚小怪，但但係啲記者好似知道呢件事，搞到呢個重量級男藝人匆匆走返入錄影廠，冇再理佢哋。」翁靜晶續說：「過咗幾日就有新聞報道出嚟，話一個男藝人好出名畀人哋勒索，但係冇講到咁清楚，唔知勒索乜嘢，但係呢一個男藝人已經喺法庭申請咗保密令，唔可以公開佢個姓名，而法庭都頒咗呢個保密，從此之後大家只可以呢佢個X先生，唔可以公開佢個嘅身份。講真你知道佢喺嗰段時間冇喺電視度出現，跟住又講到呼之欲出，基本上全城都估到係邊個啦。」翁靜晶還指這宗案件有一個很特別的名：「就係X先生嘅黃腳雞案喇，黃腳雞呢個名其實都好得意㗎，係我哋廣東人先有咁嘅講法嘅，北方人叫天仙局，又叫做桃色陷阱，點解呢？通常都係話一男一女發生性行為嘅時候，會有個老公突然衝出嚟當場捉住，即係捉姦在床。然後嗰個男人就會變嗰隻黃腳雞啦。點解係黃腳雞呢？係因為公雞嗰對腳係黃啲，啲農民想捉啲公雞，於是就搵啲淺色腳嘅母雞走出嚟食嘢嘅時候，等嗰隻鹹濕公雞行埋去搞隻母雞，就捉嗰隻公雞，所以就叫做捉黃腳雞，呢個就係我哋香港好獨特嘅一個講法。」

案件女主角是22歲夜總會舞女阿May

翁靜晶與徒弟楊雲峰律師透露，案件的女主角是22歲的夜總會舞女阿May。X先生在一間高級夜總會結識阿May後，兩人發展出長達近一年的親密關係。X先生對阿May相當闊綽，每次見面除了支付肉金外，更會帶她去沙田或跑馬地馬場消遣，把她介紹給圈中好友，甚至借錢給她應急。X先生一直將她視為朋友，卻沒想到這段關係早已被黑勢力盯上，暗中埋下伏線。1984年9月12日，阿May邀請X先生到土瓜灣偉恆昌新邨的新居參觀。X先生入房洗澡後，兩人剛發生完關係正在床上抽「事後煙」，突然有四名持刀及疑似手槍的大漢破門而入。他們不僅對X先生武力恐嚇，威逼兩人擺出各種多個不堪入目的性愛姿勢並拍下十多張裸照。匪徒隨後致電幕後黑手，對方向X先生開出250萬港元的天價贖金，最終雙方討價還價，以80萬港元「街價」成交。X先生其後圈中曾任職警察的陳姓好友求助，繼而驚動了當時的警司劉玉權，警方立刻成立秘密小組接手。9月15日，X先生與喬裝成朋友的許督察，帶着50萬現金及30萬支票，前往九龍塘一間酒樓交收，當二名匪徒點算贖金時，警方當場出擊將兩人拘捕。

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翁靜晶稱最大傷害是X先生和女友

案件於1985年3月在高等法院開審，因群情洶湧，法庭連走廊都擠滿了旁聽市民。X先生親自出庭作供，面對辯方律師咄咄逼人的盤問，X先生留下了一代金句。當被質疑為何會與妓女做朋友、是否欺騙對方感情時，他厚道地回應：「朋友是一種身份，妓女是一種職業，兩者並沒有衝突。」X先生在庭上供稱由進屋洗澡、發生關係到點煙被破門，全程僅約15分鐘，這「15分鐘」亦成為了當時市民茶餘飯後的熱門話題，負責收錢的兩名被告因勒索罪成，被判入獄五年。而女主角阿May在知名律師的協助下，於庭上聲淚俱下，成功辯稱自己也是受害者，是被黑社會男友逼迫設局，最終戲劇性地獲判無罪釋放。翁靜晶在節目最後感嘆，這單案件中受到最大傷害的是X先生和他的女友。