張兆輝赴英見證女兒張卓姿大學畢業 貼身藍裙極吸睛星味超越爸爸 一門雙傑大仔KCL名校碩士

80年代TVB小生張兆輝入行超過40年，曾經參與過不少電視、電影的演出，多年來以正氣的熟男形象著稱，近年主力北上發展，吸金力驚人再加上投資有道，被譽為圈中的「隱形富豪」。不過因張兆輝十分愛錫太太郭碧妍以及一對子女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），被視為圈中好男人典範。

張兆輝寶貝女張卓姿大學畢業

張兆輝昨日（17日）在小紅書貼上一段短片，原是寶貝女張卓姿大學畢業了，張兆輝感觸地說：「看着你出生，陪著你幼稚園畢業禮、陪著你小學畢業禮、陪著你中學畢業，今天陪著你大學畢業，Congratulations, love you my darling.」留有一頭烏黑亮麗的長髮的張卓姿，皮膚白裏透紅，五官標緻、立體深邃，星味比爸爸還要濃。

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張兆輝一向是圈中公認的「愛妻號」和好爸爸，近日他放下工作與太太一同飛往英國出席女兒張卓姿的大學畢業典禮，張兆輝在小紅書分享了溫馨的影片，記錄女兒人生一個重要時刻。影片可見，張兆輝的女兒張卓姿樣貌甜美，氣質出眾，穿上畢業袍、頭戴四方帽，散發著濃濃的書卷氣。張兆輝夫婦為女兒一隻同樣穿著迷你畢業袍的貴婦狗公仔，十分可愛搶鏡。張兆輝與女兒開心合照並配上「終於畢業了，辛苦了那麼多年」的字句，流露出滿滿的父愛與驕傲。影片還記錄了張卓姿在戶外拋四方帽的經典場面，以及換上一襲藍色吊帶長裙在泰晤士河畔拍照的畫面，擁有高䠷纖瘦身形的張卓姿，貼身的設計突顯了她高䠷纖瘦的身材和勻稱的曲線，吊帶則展現了她優美的肩頸線條，散發出一種輕熟魅力和時尚感。

張兆輝多年來悉心栽培兩名子女，張卓姿曾在英國的中等教育普通證書（GCSE）考獲5A2B的優秀成績後，入讀於倫敦藝術大學倫敦傳媒學院修讀電影與電視學士課程，期間張卓姿曾與多位同學製作的短片作品《Institute of Proper Ladies》參加1比賽，張卓姿更是該短片的導演，結果獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為比賽中的大贏家。張兆輝曾表示女兒喜歡幕後工作和藝術，若女兒有興趣，他有很多行內朋友可讓女兒實習。不過張兆輝的兒子張卓鏗同樣成就非凡，去年在被譽為「英國金三角名校」之一的倫敦國王學院（King's College London，簡稱KCL）碩士畢業，該校地位及學術聲譽更與牛津、劍橋等英國頂尖大學媲美，兩兄妹同樣出色，可謂一門雙傑。

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