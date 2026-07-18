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陳家樂玩遊戲被指口快快讀錯老婆名 急澄清睇VAR翻案「還我清白」 英格蘭出局蘇皓兒嬲到瞓唔着

影視圈
更新時間：08:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-18 HKT

陳家樂、蘇皓兒、ERROR成員何啟華（Dee）、肥仔（梁業）、鄭杞瑤（Kylie C.）及林家熙等昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，在熱身口才遊戲中，一眾嘉賓要按音樂節奏急速讀出八個方格內的詞語，陳家樂作答期間方格出現太太連詩雅與好友衞詩雅的名字，他竟疑似口快快讀錯老婆名字，旋即引來全場起哄。陳家樂受訪時，家樂隨即澄清沒有在遊戲中叫錯太太名字，並且符合節奏地連續唸出「連詩雅」「衞詩雅」，只是大家為打擊他的自信才硬說自己講錯，叫大家重看節目作為VAR。

英格蘭敗走好失望

談到近日觀賽世界盃，蘇皓兒愛隊英格蘭早前敗予阿根廷，只能參與季軍賽事，竟因此嬲到瞓唔著：「嗰日好似七點先瞓得著，好失望！」陳家樂作為新手爸爸，則挑選日間賽事與女兒一同觀賽，表示女兒對足球興趣甚濃，更會指向電視呼叫：「爸爸Kick！爸爸Kick！」以為父親有份落場踢波；家樂亦有意讓女兒學踢足球，雖然目前還未掌握技巧，會抱著足球四圍走，或像《少林足球》一樣大力踢走足球，但都成為父女之間溫馨的回憶。陳家樂今日以自家球隊FC3球衣亮相，背後寫上女兒Camila及18號碼，他透露指：「我以前着20號，因為鍾意蘇斯克查。但成立FC3啱啱好係個女出世嗰個禮拜，我想記錄低呢件事，所以波衫轉左18號、印我個女嘅名。」

陳家樂波衫轉18號印愛女名字

蘇皓兒早前到瑞士旅遊期間，圍繞馬特洪峰遊覽時，特意拍攝花式控球影片，成功原地踢球十多次，但笑言影片經過多次拍攝才成功，在遊客面前亦甚有壓力。Chloe在拍攝足球節目後練球次數大減，每月僅參與兩三次，但將會在電台足球賽上與陳家樂同隊，Chloe希望踢左翼能夠貢獻入球，但陳家樂回想只要二人同場便不會贏波，笑指：「我哋注定唔可以做隊友。」

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