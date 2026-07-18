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何啟華拍MV從後攬謝安琪被肥仔梁業投訴猥瑣 急澄清「凌空冇掂到」着阿根廷球衣自封「阿燈廷」

影視圈
更新時間：07:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-18 HKT

ERROR成員何啟華（Dee）、肥仔（梁業）、陳家樂、蘇皓兒、鄭杞瑤（Kylie C.）及林家熙等昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，周五遊戲主題各環節均圍繞足球，迎接即將在周末舉行的世界盃決賽與季軍賽，何啟華以阿根廷國家隊球衣配襯「中東油王」風格造型亮相亦成為全場焦點。

肥仔掰蘋果失敗怒摔落地

何啟華與肥仔在作答時亂來變成急口令惹觀眾大笑；性感女神Kylie C.在節目中先演唱新歌《B.B.》，身穿緊身黑色背心及短裙在王座上大跳辣身舞，誘人程度令錄影廠升溫，及後更在遊戲被懲罰要不斷原地彈跳，豐滿身材律動之下非常養眼。阿Dee與肥仔同樣在遊戲被懲罰，要徒手掰開蘋果，阿Dee成功將蘋果一分為二，但肥仔出盡力都無法成功，裝作氣憤地將蘋果摔落地上，令錄影廠滿佈蘋果汁液碎屑，不過肥仔在廣告時段亦乖乖親手拖地清理乾淨，獲得不少觀眾掌聲。最後在坐電腦櫈踢足球的環節中，肥仔忽然神勇、搏盡以倒掛金鈎反櫈入波，而蘇皓兒作為《足球女將》掛靴名宿，亦出盡矛招以大腿夾住足球攻門，男女藝員圍堵追截的畫面相當混亂。

何啟華爆保錡波衫疑來自「張保仔洞」

何啟華與梁業在節目後接受訪問時，雖然身穿阿根廷球衣，但並非該隊擁躉，阿Dee更笑指全因愛隊全部已經落敗、來到決賽唯有穿尚未出局的隊伍波衫希望成為燈神：「希望係『阿燈廷』囉，直情着呢件衫燈返佢！」談到決賽心水，肥仔表示亦非支持西班牙：「我唔係買重，我哋正正係『睇波不賭波、睇來幹甚麼』嘅人。」並透露其實平時甚少觀賞球賽，傾向親身落場參與踢埋一份。談到球衣，日前ERROR成員保錡在社交平台分享球衣珍藏影片後，被網民質疑買錯盜版貨，多款長袖球衣均未有在港出售，廠方標籤亦與正版有出入。對於隊友疑似誤購假波衫，阿Dee曲線回應：「佢好似喺長洲張保仔洞搵到，殘留落嚟好古老嘅，所以大家睇到覺得古怪，係好罕有好罕有嘅，應該喺好特別、無辦法理解嘅途徑買。（不擔心他誤墮假貨圈套？）可能張保仔當年搵咗啲假貨，擺咗喺個洞入面。」

張瞻口誤叫何啟華「Daddy」認錯老竇

ERROR四子早前齊人合體後推出新歌《我們不分》，月初更碌盡人情牌卡邀得謝安琪登場拍攝合唱版
MV，阿Dee感激謝安琪與張繼聰夫婦愛錫後輩鼎力相助，才能成就《我們不分》男女對唱的版本。肥仔更踢爆張繼聰長子張瞻在MV拍攝現場口誤叫錯何啟華做爸爸，阿Dee笑指：「佢叫咗我做Daddy呀，因為我個造型，令佢望一望之後衝口而出！」笑言張瞻清楚自己一直在模仿張繼聰，所以才配合反應。肥仔亦大開玩笑指，何啟華從後擁抱謝安琪時，表情非常猥瑣，令阿Dee焦急澄清：「留意返，阿Kay都話我好紳士，因為攬住佢嘅時候我完全冇掂到佢、係凌空嘅！仲話我好好幫佢遮住個肚！」當時拍攝張繼聰尚未到場探班，因此才大膽「放肆」一會，肥仔再開玩笑指：「阿聰有話今次又搞佢老婆，上次搞完、今次仲要娶埋！你三個有冇搞錯呀！」二人最後回復正經態度，表示欠謝安琪一個頗大的人情，在酬勞以外要用一輩子去還，他日謝安琪有任何差遣，ERROR都會義無反顧地力撐。

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