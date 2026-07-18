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戴蘊慧萌爆孫女激罕曝光 拒當虎嫲逼學琴 盼身體健康見證Nara結婚：想抱埋曾孫

影視圈
更新時間：09:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-18 HKT

已故「香港樂壇教父」戴思聰的女兒、現年57歲的戴蘊慧在1991年與新加坡華僑謝順來（Chia）結婚並退出樂壇，移居新加坡後，戴蘊慧先後育有兩子，本來一家四口生活幸福，但直到1997年，有傳戴蘊慧念念不忘初戀男友吳國敬，婚姻亦亮紅燈，不久與丈夫離婚。戴蘊慧在2014年曾短暫復出，大仔已經育有一女榮升人父，戴蘊慧多年來因凍齡有術被封「最索嫲嫲」。

戴蘊慧激罕與三歲大孫女Nara現身

戴蘊慧曾移居內地生活並宣布已領取杭州居住證，不過戴蘊慧在2024年為孫女「回流」香港。近日戴蘊慧激罕與三歲大的孫女Nara齊齊現身，為HOY飲食節目《嫲嫲飯飯》擔任嘉賓分享嫲孫樂。戴蘊慧她坦言自己並非傳統嚴肅的長輩，反而選擇與Nara如閨密般相處，自小受父親嚴格栽培的戴蘊慧堅決不讓Nara重蹈覆轍，承諾按孫女的個人興趣自由發展。

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戴蘊慧與孫女相處似朋友

在節目上，戴蘊慧談及孫女Nara時，笑言其實她的女兒：「我記得三年前佢出世嗰陣，我見到咁細嘅佢，跟住我感覺係好夢幻、好、好不實在嘅。同埋我係感覺，唉，我終於喺呢個年紀，做得嫲嫲喇。Nara喺我心目中呀，佢好似一個公仔啦，咁係我心頭肉啦，日日都想見佢，日日都掛住佢。我唔係嗰啲一般傳統嘅嫲嫲。即係我會同我個孫女去玩，我會同佢去make it fun these things。跟住，我同好似朋友咁樣嘅。成日話，Nara, why are you so funny?Right? Nara is so funny, right?食物係主要係我哋嘅連繫啦，人生都係衣食住行，食都緊要啦。Nara都好鍾意我煮畀佢食。我又要識煮、又鍾意煮，佢又鍾意食，我覺得呢個配搭非常之好囉。」不過戴蘊慧坦言曾受前夫重男輕女的觀念影響，知道是孫女的時候，有點不是味兒：「但係後尾我發覺，我真係有咗佢之後呢，真係好窩心啦，個心貼心呀。反而我個仔呢，佢有時佢有自己嘅諗法，又外向啲啦，所以個關係冇好似我同Nara咁親近。」

戴蘊慧珍惜同Nara相處時間

爸爸戴思聰生前桃李滿門，在音樂路上培養過不少天王、天后級歌手，從小亦悉心栽培女兒，戴蘊慧說：「其實我爸爸都冇特別教我嘅，但佢有叫我哋學琴，就要我哋幾年內考到八級咁啦，我嗰時畀我daddy逼到呢，我真係彈唔到，我好憎彈琴㗎。我真係成十年冇掂過琴。而家我鍾意彈琴係因為冇人逼我。咁當然個底都係因為爸爸佢教我，叫我學琴，所以有呢個底啦。我都好感激佢嘅。不過我就，如果你要我再去教我下一代，我唔想咁樣去，你反而畀佢一個興趣，你唔好push佢一定要幾年內要考到八級。」不過Nara盡得靚嫲嫲音樂真傳，即場表演唱歌，戴蘊慧說：「佢唱歌係好大聲，好響。如果我爸爸喺度嘅話，我覺得佢會好鍾意呢個孫囉。不過佢嘅表演慾好強，我會由佢嘅，睇下佢興趣喺邊囉，咁佢想，咪由佢做囉。」戴蘊慧更有感而發地說：「我可能返多啲嚟，因為我好掛住佢，佢又會掛住我，其實我好珍惜同Nara相處嘅時間，因為講真，我都唔細啦，我都就嚟奔六啦。咁我亦都希望我自己有個強健嘅身體，可以睇到佢第時可以大個結婚呀，甚至乎我有埋曾孫，咁就最圓滿啦。」

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