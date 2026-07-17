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前港姐鍾翠詩白色運動背心晒玲瓏曲線 豐滿上圍搭螞蟻腰性感誘惑 曾被親人誤解貪慕虛榮

影視圈
更新時間：22:30 2026-07-17 HKT
發佈時間：22:30 2026-07-17 HKT

26歲的前港姐鍾翠詩自參選以來憑藉甜美外貌與惹火身材，備受關注。近日她在社交平台上，分享了一輯在溫哥華拍攝的旅行照片，並表示掛念胞弟。照片中，鍾翠詩身處一片湖光山色之間，她穿上純白色運動小背心，大方展示豐滿的上圍，緊緻的螞蟻腰與結實腹肌。下身配搭白色的百褶短裙，一雙修長美腿展露無遺，整體造型充滿陽光活力，散發出健康性感美態。其中一張照片，她脫去外套，僅穿著小背心與短裙，站在清澈見底的湖邊回眸一笑，S形曲線一覽無遺，火辣身材讓網民大飽眼福，紛紛留言激讚，封她為「性感女神」。

「學霸」鍾翠詩實為選美常客

鍾翠詩不僅擁有出眾外貌，更是名副其實的「學霸港姐」，她畢業於加拿大西門菲沙大學。鍾翠詩的選美經驗豐富，在2023年《溫哥華華裔小姐競選》中已先拔頭籌，勇奪亞軍及最上鏡小姐兩大獎項。翌年她決心回港追夢，報名參加《2024年度香港小姐競選》，憑藉穩定發揮成功殺入十強，雖最終遺憾止步，但其亮眼表現已獲TVB高層賞識。比賽結束後，鍾翠詩順利加盟TVB，現時主要在娛樂新聞台擔任外景主持，事業發展穩步上揚。

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鍾翠詩曾被親戚指貪慕虛榮

鍾翠詩入行後承受著不少壓力，她早前接受傳媒專訪時坦言，自入行以來，不但要面對公眾的目光，更要承受部分親友的閒言閒語。她透露有人因她加入娛樂圈而戴上有色眼鏡，認為她是貪慕虛榮榮，惡意揣測令她深感難受與無奈。此外家人亦對她在社交平台分享的性感照片表示不解，難以明白為何要以這種方式吸引外界關注。儘管鍾翠詩曾嘗試解釋，卻始終無法扭轉他們對娛樂圈的刻板印象，令她有著一種無力感。 

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