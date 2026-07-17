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周吉佩廣州連趕三場快閃busking創個人紀錄 獲男歌迷告白 高呼「我愛你」

影視圈
更新時間：18:45 2026-07-17 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-17 HKT

周吉佩（吉吉）今年5月剛完成首個內地演唱會《周吉佩延續第三人生演唱會》廣州站，日前他再到廣州宣傳新歌《單眼皮愛大眼睛》，更舉辦了一日三場的快閃busking，與當地歌迷打成一片。

香港歌迷遠道而來支持

第一站位於中大天地，大約有百名粉絲一早前來等候，吉吉自彈自唱beyond《喜歡你》與歌迷打開序幕，他表示今次是第一次來到廣州舉辦快閃busking：「好多謝一班來自香港嘅歌迷遠道而來支持，亦好感謝廣州的歌迷朋友，承諾一定會抽多一點時間來這裏。」 之後吉吉唱出新歌《單眼皮愛大眼睛》、《手機關掉的一刻》、《第三人生》，最後吉吉更特意準備了一首「80後廣東串燒歌」，現場反應非常熱烈，粉絲大叫「encore」。

周吉佩第二站重遇十年廣州老歌迷

完成第一站，吉吉即馬不停蹄趕到第二站，1906科技園揚韜廣場，超過300名歌迷在場等候，吉吉一出場現場氣氛即時升温。吉吉以普通話自我介紹，及後自彈自唱多首歌曲，吉吉更表示現場重遇10年的廣州歌迷：「好開心10年前在廣州的一班歌迷，今次專登過嚟支持，好感動，希望快啲再喺廣州開騷，好好答謝佢哋。」吉吉更表示廣州是自己第二個家鄉，大部分的親戚都住在廣州，小時候經常跟家人過來。

周吉佩病後挑戰體能

最後一站則是天德廣場，吉吉一上台就話：「成10年未試過咁熱血，一日走三場busking，啱啱病好，今日都好大挑戰，不過見到大家嚟支持，我即時叉晒電。」更有來自順德、佛山等地的歌迷專程趕到支持，現場更有男歌迷大叫：「吉吉，我愛你。」吉吉大為感動，搞笑回應：「我愛我老婆喎，我都愛你，多謝。」歌迷更即場點歌，吉吉都有求必應，不少廣州歌迷表示：「等咗吉吉嚟廣州表演好耐，佢真人好靚仔，希望佢多啲來廣州。」完成三場廣州busking後，吉吉下星期將出發到南沙參與大型演出，他更表示即將會在其他地方舉行演唱會。

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