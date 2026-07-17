Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

女團XiX舉行告別演唱會 謝霆鋒驚喜送檸檬撻打氣

影視圈
更新時間：18:45 2026-07-17 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-17 HKT

由郭偉亮（Eric Kwok）出任經理人、葉佩雯擔任形象總監的女子組合XiX成軍四年，日前宣布即將休團。四位成員隨着楊秉頤（Caitlin）與鄧曉殷（Kiele）即將赴美升學，僅餘的良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）確實難以支撐運作。然而，她們即將於7月18日假西九文化區舉行《Backyard Live: XiX 「微笑擊敗全世界」》暫別演唱會，日前更獲前輩謝霆鋒驚喜拍片為她們打氣。

謝霆鋒親錄打氣片

Eric Kwok為讓XiX圓滿畢業，特意送上告別新歌《微笑擊敗全世界》及演唱會作為禮物，讓女孩們用笑容暫別舞台，新歌歌詞中提到酸與甜的「檸檬批」。日前，謝霆鋒特意拍片為XiX的演唱會打氣，片中他手持一個檸檬撻，笑說：「XiX 微笑擊敗全世界，我買個檸檬撻過你哋食，不過你哋都唔好食，費事Eric話你哋肥，呢個我食。」其中有成員問到這個批是否謝霆鋒親手製作，Eric Kwok即笑稱「梗係唔係」。四位成員輪流多謝謝霆鋒，Eric Kwok更在旁搞笑提醒：「謝霆鋒個名係你叫嘅咩？」眾人馬上補加「前輩」、「哥哥」等稱呼，場面惹笑。

XiX解釋檸檬批寓意

XiX在社交網分享收到檸檬撻的短片，並留言說：「採排竟然收到『檸檬』謝霆鋒哥哥親送檸檬批？多謝晒檸檬哥哥！！雖然個批最後都係佢自己食晒，我哋連一啖都冇份；但望住佢食我哋已經開心到癲咗。」她們解釋歌詞中檸檬批的意義：「酸與甜，真係可以讓我（哋）吃走不快～」又笑言學不到Eric Sir「用微笑擊敗全世界」的境界，因為她們每天都在傻笑喪笑大笑，最後再次感謝謝霆鋒的檸檬批與鼓勵，「我哋會記住呢種酸甜嘅感覺，帶晒上舞台！」並約定樂迷7月18日暫別演唱會上相見，並形容這是「XiX第一個亦係最後一個演唱會」。

最Hit
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘遭綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
6小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
9小時前
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
01:10
LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌
即時中國
10小時前
$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包
$88歎足120分鐘點心放題！九龍海逸君綽酒店海雲天3折優惠 維港靚景伴燒賣皇/蝦餃/叉燒包
飲食
8小時前
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
前AV女優濱崎真緒批台灣工資低？拒赴台發展 做香港人學繁體字！驚曝「台灣店家工資是我現在全亞洲最低」
生活百科
7小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-16 16:51 HKT
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
影視圈
9小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
11小時前