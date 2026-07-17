女團XiX舉行告別演唱會 謝霆鋒驚喜送檸檬撻打氣

由郭偉亮（Eric Kwok）出任經理人、葉佩雯擔任形象總監的女子組合XiX成軍四年，日前宣布即將休團。四位成員隨着楊秉頤（Caitlin）與鄧曉殷（Kiele）即將赴美升學，僅餘的良玳瑩（Crystal）和繆昀希（Charlotte）確實難以支撐運作。然而，她們即將於7月18日假西九文化區舉行《Backyard Live: XiX 「微笑擊敗全世界」》暫別演唱會，日前更獲前輩謝霆鋒驚喜拍片為她們打氣。

謝霆鋒親錄打氣片

Eric Kwok為讓XiX圓滿畢業，特意送上告別新歌《微笑擊敗全世界》及演唱會作為禮物，讓女孩們用笑容暫別舞台，新歌歌詞中提到酸與甜的「檸檬批」。日前，謝霆鋒特意拍片為XiX的演唱會打氣，片中他手持一個檸檬撻，笑說：「XiX 微笑擊敗全世界，我買個檸檬撻過你哋食，不過你哋都唔好食，費事Eric話你哋肥，呢個我食。」其中有成員問到這個批是否謝霆鋒親手製作，Eric Kwok即笑稱「梗係唔係」。四位成員輪流多謝謝霆鋒，Eric Kwok更在旁搞笑提醒：「謝霆鋒個名係你叫嘅咩？」眾人馬上補加「前輩」、「哥哥」等稱呼，場面惹笑。

XiX解釋檸檬批寓意

XiX在社交網分享收到檸檬撻的短片，並留言說：「採排竟然收到『檸檬』謝霆鋒哥哥親送檸檬批？多謝晒檸檬哥哥！！雖然個批最後都係佢自己食晒，我哋連一啖都冇份；但望住佢食我哋已經開心到癲咗。」她們解釋歌詞中檸檬批的意義：「酸與甜，真係可以讓我（哋）吃走不快～」又笑言學不到Eric Sir「用微笑擊敗全世界」的境界，因為她們每天都在傻笑喪笑大笑，最後再次感謝謝霆鋒的檸檬批與鼓勵，「我哋會記住呢種酸甜嘅感覺，帶晒上舞台！」並約定樂迷7月18日暫別演唱會上相見，並形容這是「XiX第一個亦係最後一個演唱會」。