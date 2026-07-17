UFO離奇命案丨獲社交網零負評洗版 楊偲泳自嘲「我哋係Cult片嘅Cult Cult哋」 黃德斌獲封喜劇MPV：我癡㗎

由楊偲泳、凌文龍、陳湛文、林子傑、黃德斌主演，人氣劇集《大叔的愛》導演郭家禧（CK）及導演李振傑（Jack）聯合執導之大癲黑色喜劇《UFO離奇命案》，累積票房超越250萬，在芸芸暑期猛片中，口碑突圍而出，由公映開始更佔據Threads討論熱度，明日更昂然踏入第三周上映。除了收穫香港網友海量正評外，本片更將於本周末在加拿大奇幻國際電影節的競賽環節放映，而電影未放映已收到美國獨立發行商高度關注，並爭相出價爭奪發行權，為小本創意電影打下重大強心針！

300萬製作費精密布局

兩位導演及一眾演員連日留港忙於謝票，亦不忘抽空Mon Post回應觀眾評論，趁電影即將進入第三周上映，眾人先行「賽後檢討」，共同拜讀網友的評論，其中凌文龍開心Share其中一個Threads上的評論：「只有300萬製作費精密布局完全唔輸過所謂過億嘅製作，劇情會不斷牽引你嘅思索，直到最後一秒，依然緊扣心弦！」導演李振傑苦笑回應：「其實我哋呢個故事都死咗過億個腦細胞啊！」至於楊偲泳（Renci）則留意到另一篇帖文：「以300萬製作、四個場景完成拍攝，有限嘅條件之下搵出令人驚喜嘅敍事結構，荒誕而不失懸疑驚慄的一面，是近期最瘋狂最搞笑嘅Cult片！」Renci笑着反問：「我哋係咪Cult？我覺得我哋係Cult片嘅Cult Cult哋，我聽過個版本係你哋想認真做，但係啲演員演到似Cult片！」小龍和應：「其實係我哋造成㗎嘛！」戲中CP延續爆笑默契本色！

「星麈大師」黃德斌受網友好評

戲中吹水唔抹嘴的「星麈大師」黃德斌大受網友好評，德斌分享帖文：「黃德斌以前覺得佢好嚴肅，點知喜劇都有一手，係咪《大叔的愛》之後覺醒咗？」他讀完留言後笑說：「我癡㗎其實！我都係聽導演講，同埋夾下佢哋（凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑）咁樣啫！」好拍檔小龍則笑指：「其實德斌不嬲都好搞笑！」

郭家禧下次挑戰200萬

此外，導演李振傑分享另一則帖文：「一套真係好癲嘅戲，不過真係好睇囉，就算成本低，都完全唔失禮，劇本有趣，左右兩位觀眾笑到抽筋，好似神打咁樣！」女主角Renci見狀則示範神打表情，由戲裏的KOL雯豬，到戲外的本尊都充滿表演慾！而導演郭家禧則對另一篇帖文最有共鳴：「電影出奇地好睇啊，原來成本只係300萬啊，拍出完整而又有笑位的電影，已算是上乘之作！」導演讀出留言後也補充「其實真係好辛苦！」作為戰友的小龍道出：「其實好多好多朋友都認為我哋呢個300萬嘅製作係好有誠意囉！」導演郭家禧反建議：「咁樣我依家驚下次要挑戰200萬喎！」在旁導演李振傑笑言：「咁樣搞要喺演員嘅片酬上面開刀㗎喎！」本身已經不計條件參演Renci則笑指：「我哋冇得再開（開刀）㗎喇！」

陳湛文晚殺入旺角派「金」蔗水謝票

此外，為公開答謝網友支持，被網友封為片中MVP的「阿金」陳湛文（Peter）連同小灰人，今晩將殺入旺角，大派「金」蔗水，以答謝觀眾厚愛！網友只需於指定時間重演片中「我哋地球人唔會同外星人屈服」口號，即可由Peter及小灰人送上金蔗水！

