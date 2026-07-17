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張頴康大女直資名校小學畢業 麥雅緻感動發文：這個家永遠支持你

影視圈
更新時間：17:45 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-17 HKT

藝人張頴康與太太麥雅緻結婚13年，育有大女張雅喬（小豆）及兩名兒子，一家五口幸福美滿。12歲的小豆今年小學畢業，張頴康近日雖然正忙於拍攝曾志偉主理的懸疑新劇《狩謊》，檔期緊湊，但他仍特意抽身與太太一同出席女兒的畢業禮，見證小豆穿上畢業袍的重要時刻。

張頴康見證女兒重要時刻

小豆就讀的直資「一條龍」香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，向來深受家長歡迎，每年小一學額爭崩頭，今年該校更首度誕生狀元。畢業禮當日，張頴康與麥雅緻一同到場見證，見小豆穿上畢業袍，旋風式長高，亭亭玉立，他們在校園各處留影，其後，麥雅緻更分享到影樓拍下的全家福，場面溫馨。

麥雅緻願成女兒最安全的靠岸

麥雅緻在帖文寫下對愛女的真情寄語：「我家小豆小六畢業了！能夠陪伴小朋友成長，是我們的福氣！雖然成長的道路充滿挑戰，但是感恩這位小女孩大多數時間都是懂事及貼心，願我們能繼續作你最安全的靠岸，不求完全沒風浪，但求你知道這個家永遠支持你！」帖文流露滿滿母愛，獲不少網民點讚；據知，小豆亦立志日後成為英文教師，並正努力朝著夢想進發。

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