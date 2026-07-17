洪欣12歲女兒張晞彤超齡美貌直逼媽媽 五官精緻遺傳美女基因 乖巧懂事負責安排行程

55歲的「凍齡女神」洪欣近年雖將生活重心轉往內地，但仍活躍於社交平台不時分享溫馨日常。日前她與幼女張晞彤遠赴倫敦旅行，並拍片紀錄母女倆在大英博物館及街頭的快樂時光，令人驚喜的是年僅12歲的張晞彤 已經暴風式成長，身高不僅直逼媽媽，精緻的五官更是完美遺傳了洪欣的美女基因，她舉手投足間散發著超越同齡人的早熟氣質，讓網民紛紛大讚：「真是越大越靚，盡得媽咪真傳」，甚至指張晞彤可以原地出道，女承母業

洪欣餅印女兒長得亭亭玉立

洪欣在片中透露這次英倫之旅，由女兒主動擔當小導遊，一手包辦看地圖、帶路和買票，令洪欣笑言只需「跟著女兒走」便能安心享受旅程。在打扮方面，母女二人亦展現了極高的時尚默契：在倫敦街頭，她們特意穿上同款卡其色經典風衣大玩親子裝，英倫風十足；在其他景點，洪欣以簡約白色T恤配黑色褲子、外搭藍黑相間的圍巾，而女兒 則穿上灰色波點袖上衣，搭配黑白條紋星形短裙，斜孭一個卡通手袋，雖然她外表長得亭亭玉立，但內裡心智還只是位小女孩。隨後她們又換上黑色皮褸與學院風服飾，參觀哈利波特片場，畫面溫馨滿溢。

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洪欣長子張鎬濂在圈中發展

回顧洪欣的演藝生涯，她憑著標緻面孔，在 90 年代成為影視圈的當紅女星，她的經典作品，最深入民心的莫過於在《原振俠》及《少年五虎》，至今仍為劇迷津津樂道。在感情與家庭方面，洪欣於 2000 年與莫少聰未婚誕下大仔張鎬濂，至 2009 年與年輕11歲的內地男星張丹峰結婚，並在 2014 年誕下幼女張晞彤。如今大仔已長大成人並同樣踏入演藝圈，她身邊又有越大越靚的女兒相伴，一家人生活幸福美滿。

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