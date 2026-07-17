55歲李英愛與75歲老公近照激罕曝光 「防腐級凍齡」掀討論 《大長今》女神曾陷小三疑雲

韓國「氧氣美女」、《大長今》55歲女星李英愛，自2009年與年長20歲的企業家鄭豪泳結婚後，過著幸福美滿的半退休生活。日前，韓國資深作曲家金亨錫在社交平台激罕分享一張與李英愛夫婦及醫師聚餐的合照，令這對行事低調的夫妻近況曝光，隨即在網上掀起熱烈討論。

李英愛75歲老公鄭豪泳零老態

相片中，李英愛身穿白色上衣配花裙，氣質依舊優雅。而坐在她身旁的正是其75歲的老公鄭豪泳，相中的他頭髮茂密，而且面色紅潤，完全不見明顯老態，被網民大讚外貌看起來似45歲，驚訝李英愛與鄭豪泳的「凍齡能力」，令人羨慕他們的「防腐級」狀態。

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李英愛與老公鄭豪泳「凍齡力」驚人

李英愛與老公鄭豪泳「凍齡力」驚人，或與他們近年過着慢活田園生活有關。據韓國傳媒報導，他們當年為了讓一對龍鳳胎子女多接觸大自然，一家四口曾特意移居京畿道楊平的萬呎別墅，過著種植香瓜、小番茄的清淡田園生活。向來追求天然健康的李英愛更自創天然護膚品牌，這份由內而外的保養之道，讓這對夫婦維持著極致年輕的健康狀態。

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鄭豪泳曾與女星沈銀河有婚約

儘管鄭豪泳過去曾與另一女星沈銀河有過一段轟動的婚約，甚至盛傳當年有「小沈銀河」之稱的李英愛做第三者多年，婚後亦一度面臨外界的流言蜚語，但兩人用時間證明了真愛。如今，李英愛不僅與老公恩愛如初，他們年約15歲的龍鳳胎女兒也積極參加偶像試鏡，對娛樂圈充滿興趣。這家人的幸福美滿與超強凍齡基因，確實羨煞旁人。

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