愛回家之開心速遞丨「潮偉」今晚回歸 等齊人迎結局？ 袁文傑與「熊尚善」滕麗名合體放閃

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，令一眾忠實觀眾最驚喜的，莫過於今晚（17日）播出的第2853集「零零七的終極任務」中，「潮偉」袁文傑終於回歸劇組，似乎暗示將留到大結局！劇迷期待已久的「最佳CP」再次合體，潮偉除了以型爆特務Look示人，更會與「熊尚善」滕麗名上演極度冧豬的「肉麻錫手手」放閃場面。劇情講述自稱被特務學校解僱的潮偉主動幫金城安（周嘉洛飾）送貨，卻遇上貨車墮海等連環「童話式意外」，安仔不但會著「玻璃波鞋」狂跳勁舞，更會與媽咪熊尚善上演爆笑十足的「母子壁咚」，連串瘋狂劇情絕對吸睛！

「潮偉」已暫別《愛·回家》半年

其實「潮偉」上次在《愛·回家》露面已是半年前的事。當時他的特務身分再次成為劇情焦點，為了對付危險人物而被迫重出江湖，甚至需要隱姓埋名與熊尚善面臨長達10年的分離。雖然兩人的告別充滿無奈與掙扎，但當時潮偉為了見熊尚善一面，更破天荒安排了與他「撞樣」的邢慧敏喬裝成女版潮偉現身，這段充滿洋蔥的特務虐戀一直令不少觀眾念念不忘，期盼他早日完成任務歸來。

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袁文傑去年一帖文惹離巢揣測

自2016年加入TVB以來，袁文傑憑「潮偉」一角成功入屋，但他去年12月突然在IG上載與林凱恩等演員的合照短片，並感性留言：「感謝！我會永遠記住片場一班兄弟姊妹」，一度惹來網民強烈揣測他是否離巢。當時拍檔滕麗名曾大賣關子，笑稱要「睇下網民想唔想佢返嚟」，強調他只是暫時離組做特務。如今臨近劇集尾聲，潮偉終於重返劇組與熊家團圓，不但打破了離巢傳聞，更為《愛·回家》大結局派發了一大定心丸！

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