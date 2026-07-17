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湯姆賀倫受訪宣示主權：Zendaya是我老婆 麥迪文附和答得好 網民尖沙咀睇《奧德賽》遇火警

影視圈
更新時間：15:45 2026-07-17 HKT
發佈時間：15:45 2026-07-17 HKT

「蜘蛛俠」湯姆賀倫（Tom Holland）近日再度以玩笑口吻，暗示自己與Zendaya已成婚。湯姆與Zendaya合作演出基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導之新片《奧德賽》，湯姆於片中飾演奧德修斯之子鐵拉馬庫斯，Zendaya則飾演女神雅典娜。湯姆近日與麥迪文（Matt Damon）、安妮夏菲維（Anne Hathaway）及羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等一眾演員接受雜誌訪問，一同回答網民對《奧德賽》最常搜尋之50條問題。當被問到雅典娜是否對奧德修斯懷有愛意時，湯姆不假思索答道：「不，因為她已經是我老婆。」語氣自然，麥迪文隨即在旁附和，笑指「答得好」。
 

湯姆首度確認與Zendaya已秘密結婚

事實上，湯姆與Zendaya自2025年1月傳出訂婚消息以來，「已婚」傳聞從未間斷。今年3月，Zendaya曾被拍到左手無名指戴上疑似婚戒。湯姆於6月受訪時，亦曾以類似口吻暗示二人早已共諧連理。他當時接受《Esquire》雜誌專訪時，終於首度確認自己與Zendaya已經秘密結婚。事緣網上流傳一批AI合成之婚禮照片，聲稱二人於意大利科莫湖（Lake Como）舉行婚禮，並有親友到賀。湯姆接受訪問時提及，其祖母見到相關照片後，一度誤以為未獲邀出席婚禮而感到失落。當記者追問是否需要向其他親友澄清照片為偽造時，湯姆沉默片刻後答道：「不用，因為他們當日都有去。」此語一出，即被視為變相證實婚訊。

網民笑指字幕非常刻薄

另外，香港網民分享昨日在尖沙咀iSquare睇《奧德賽》時遇火警，要緊急疏散，剛好畫面停留在「來人把這些乞丐趕出去」，不少網民看後啼笑皆非，留言笑指字幕非常刻薄，還搞笑說原來是電影想趕走觀眾，也有人坦言見到字幕真的忍不住笑出來。發文的網民透露，步出戲院高層時已經聞到大陣煙味，幸好行到低層已經無味。觀眾沿走火通道疏散至地面後，發現最少有4至5部消防車已經停泊在商場外的街道戒備。
 

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