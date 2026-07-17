非份之罪｜胡敏芝加工上圍濕身跳彈床 驚艷童顏晒青春氣息 若隱若現彈上彈落勁養眼

TVB劇集《非份之罪》已經播出三星期，在昨晚播出的第四個單元「危險遊戲」登場，今次由TVB一代年青演員擔綱演出，吳偉豪飾演的危家仁（Jarvis）是網台「每週一渣」主理人，以「笑嘅本質係源於不幸」這個歪理為出發點，靠著壓榨別人不幸的整蠱片賺取流量。為流量走火入魔的吳偉豪，最後在一場「閉氣挑戰」直播中喪命，令設計整蠱他的下屬「阿Tom」張翼東、「阿Paul」繆家慶以及狂迷「Wendy」胡敏芝最大嫌疑人。

胡敏芝為吳偉豪瞓身去到盡

在「危險遊戲」亮點是為了贏取吳偉豪的愛，「戀愛腦」的胡敏芝瞓身去到盡，做多事情都冇底線，就算犠牲色相都不介意。胡敏芝除了着白恤衫「濕身跳彈床」，連「薄如蟬絲的喱士內衣」也肯著出鏡。胡敏芝近期曾多次在節目和劇集中以泳裝示人，其火辣身材和敬業態度引起不少網民關注。

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胡敏芝搏盡演出成功吸獲網民關注

備受力捧TVB的小花胡敏芝（Karen）先後在真人騷《野外步出3》和旅遊節目《旅行最緊要近》展示泳衣造型，不過在《非份之罪》上，胡敏芝首次在劇集泳衣演出，為了劇情在鏡頭前濕身跳彈床，彈上彈落十分養眼，引起不少網民關注。 胡敏芝今次不但「戴假胸」演出，還為了三點式泳衣場口「禁食」：「雖然之前拍綜藝都試過着泳衣，但今次係第一次拍Drama着，加上現場好多人，真係有啲緊張，因為呢場係食完晚飯先拍，嗰時冇點食嘢，因為驚食完會有肚腩。」胡敏芝搏盡的演出成功吸獲網民關注，有人笑指拍攝時24歲的胡敏芝望落只有14、15歲，並紛紛以阿妹稱呼她：「Karen真係好正，遲啲《三代同糖》日日有得睇，好期待」、「好似啱啱考完DSE咁」、「好似14、15歲。」

胡敏芝學霸出身精通粵語英語普通話韓語

胡敏芝畢業於香港中文大學新聞及傳理系，精通粵語、英語、普通話並略懂韓語。2021年她報考無綫電視藝員訓練班正式入行，隨後加入J2台成為「J2ers」之一，主持過《荷蘭Pop Guide》、《旅行最緊要近》等多個外景節目，更曾遠赴荷蘭紅燈區親身體驗及訪問性工作者，其大膽又貼地的作風火速贏得網民青睞。其後在《旅行最緊要近》與農夫（陸永、C君）合作，更盡顯其急才與搞笑功力。胡敏芝在2025年播出的劇集《麻雀樂團》飾演譚俊彥的妹妹「程晴」，憑藉一場極具感染力的爆發哭戲成功搶鏡，被網民狂讚並封為「新一代御用細妹」。雖然星途越來越順，但胡敏芝在現實生活中依然保持極度貼地的作風，她曾被拍到不用開工會搭港鐵出入，更會利用空餘時間兼職做英文補習老師賺外快，堪稱圈中罕見的「新一代慳妹」。

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