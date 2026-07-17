鍾雨璇生擒賣假波鞋騙徒被質疑搏出位 否認自導自演擺上網：畀陌生人偷拍

在娛樂圈以「打不死」見稱的歌手鍾雨璇（前名 蘇慧恩、藝名 O3）近日因為在港鐵旺角站扮賣家生擒賣假波鞋騙徒，成功為朋友即場取回1600元。鍾雨璇扮賣家的影片在網上瘋傳，成為「正義女神」的鍾雨璇身份曝光後，獲大量網民稱讚，事後她曾在IG留言：「今日真係大快人心，成功擊敗詐騙集團。」

鍾雨璇否認搵人拍片擺上網

「一夜爆紅」的鍾雨璇接受傳媒訪問時，直言痛恨詐騙騙徒，誓要「捉得一個得一個」，不過有網民質疑：「條女搞一大輪，搵人喺背後拍片， 就係為咗自己搏出位。」但很快網民為鍾雨璇澄清：「附近的人，附近嘅影。」、「是否打爛了你飯碗？騙子先生？」鍾雨璇再度在社交平台出PO：「我沒有搵人拍片send放上網或者畀記者。」

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鍾雨璇強調在不知情下被偷拍

鍾雨璇昨晚（16日）在社交平台為被質疑一事再度出PO：「希望大家唔好誤會！ 我沒有搵人拍片send上網或者畀記者，我真係在不知情的情況下，畀陌生人偷拍嘅。我拍完個罪犯之後，立即已經delete咗片段，我話畀次機會佢！因為我好趕時間！我已經年紀唔細，冇咗細細嗰好想有名氣嘅意念，兩年都係為咗糊口，做吓主持唱吓歌！#希望身邊嘅人唔好問一啲咁奇怪嘅問題 #我嘅目標只係要幫個朋友拎返啲錢。」鍾雨璇的留言獲不少人支持，有人說：「就算拍都好正常。出咗事，港鐵唔一定協助，開cam影晒大家有保障。」、「咪咁怕事，敢於做正確的事情是作為人的基本，與年紀無關。」、「你都冇做錯事，唔使咁驚。」、「你係受害者，你都係叫啲人小心啲呢條友。」

鍾雨璇身份被網民認出

事緣昨日網上瘋傳一段影片，一名男子懷疑售賣假貨，在旺角港鐵站交收時被當場揭穿。片中所見，有一名女子死扯著一名男子的背囊不放，並用普通話嚴厲喝斥對方：「不行，你不能走！這個人賣假波鞋，還有網上騙案！」她又指控該男子售賣假貨後隨即失聯，要求對方即時退還約1,600元，最終成功嚇退騙徒，逼使對方即場全數退回1600元的騙款。而這名女子的身份被網民認出，原來是曾參選港姐、2012年獲工展小姐冠軍、創作女歌手、模特兒兼演員，目前亦是女團 Riva 的成員之一的鍾雨璇。

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