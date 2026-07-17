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吳啟洋首認P1X3L「Freeze咗」 澄清唔算正式解散共識各自發展 盼未來新舞台再合體

影視圈
更新時間：08:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-17 HKT

成軍5年半的人氣男團P1X3L的三位成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）月初在毫無預警下透過社交平台宣布解散，公司MakerVille的官網，藝人名單一欄已找不到P1X3L，但男藝人名單仍可見到Phoebus及George的名字及相片，唯Marco沒有在藝人欄內。昨晚「行單」後的Phoebus首現身，出席ViuTV直播節目《8點直樂VIURIETY》錄影。

吳啟洋率先感謝粉絲

Phoebus受訪時率先感謝粉絲PUZZLES與三位成員各自的支持者，坦言在大家支持下才能成就P1X3L，希望趁今日機會向外界道謝，但婉轉地表示組合為凍結狀態：「P1X3L而家係Freeze咗，我哋專注個人發展，未來講唔定，希望可以喺新舞台上一齊演出。」

P1X3L三子關係好好

他表示以三人在《來生不》MV裡的同框機會作為紀念：「下次同框未知幾時，但唔算正式解散。」傳出P1X3L解散同時，Marco亦在MakerVille上被除名，問及公司與Marco續約問題，Phoebus直言不知情：「要問返Marco會好啲，我冇呢方面消息。我哋三個人關係好好，工作上會搵其他方法合作。（共同決定？）我哋有共識各自發展，事前有溝通咗先。（主動或被動達到結果？）我哋三個主動去了解，大家都大個，支持對方嘅決定。（Marco有工作？）知道佢前排有Job，佢鍾意音樂嘅，會翻唱cover、喺IG都有唱歌。」

吳啟洋珍惜三子相處時光

P1X3L三位成員暫時在《來生不》裡最後同框，Phoebus多次強調珍惜三人的相處時光，但補充指：「呢幾年長大好多，以前都覺得好唔同，我好珍惜大家相處嘅時間。唔係最後一次同框，將會再有機會。我哋有傾偈、仲係friend，上個禮拜先出嚟一齊玩。」自己目前決定要專心面對工作，推出個人音樂作品及準備即將開拍的劇集。

邱士縉拍片跌電話

今日未有機會演唱個人新歌《來生不》，表示節目內容由公司安排未感失望，早此已在校園活動上演唱，8月8日亦將於商場活動再唱live。配合新歌宣傳期間，Phoebus亦請來MIRROR師兄邱士縉（Stanley）合作拍片，一齊揸電單車展示男子氣概，原來Stanley跌電話一事亦在拍攝當日發生：「佢喺拍完返去嗰程飛甩咗部電話，我都覺得欠佢一個人情，咁啱拍第二個節目抽中有錢，直接封返現金畀佢。」更透露媽媽亦試過坐他電單車後座，雖然自己買車先斬後奏，母親亦一路擔心揸電單車安全問題，但Phoebus自言大個仔會懂得注意。
 

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