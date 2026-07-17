李彩華自揭有個「唔聽電話List」追求者一律拒接 踢爆保錡口花花攻勢失效：佢Waiting List排隊等入圍

李彩華（Rain）、曾比特（Mike）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤及鍾卓穎等昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，周四以音樂為主題的各個環節中，先由曾比特與羅子熙合唱《夏日之子》、李彩華則與Pony蔡寶欣合唱《Summer of Love》，Rain及後與小鮮肉同組玩遊戲，以巨型膠硾敲一眾男歌手頭殼，全程風姿綽約。在問答環節中，一眾後輩女藝員非常好奇Rain的凍齡保養秘密，她則透露靠不停做運動、普拉提及高溫瑜珈等：「運動真係唔可以停！先可以瘦、靚同皮膚好！出完汗嘅感覺好正！」曾比特亦賣口乖大讚Rain年輕得似「00後」毫無分別。

李彩華恨與曾比特合作

李彩華與曾比特接受訪問時，表示今日錄影為首次正式同場，此前Rain曾現場欣賞Mike演唱，大讚唱歌好聽之餘身材好，是心目中合格的小鮮肉！Rain今日在節目開金口唱歌，透露已在拍攝《Chill Club》時亮相ViuTV，直播則為第一次，並有意推出新歌延續於樂壇發展：「依家收緊歌，目標想出兩首先。」

曾比特致電會即聽

至於會否想與作為唱作人的曾比特合作？Rain則大感興趣：「佢頭先講慘情、心痛嘅歌，啱晒我標準！我最啱Emo到爆！」Mike則怕醜回應會努力嘗試為Rain作歌，而自己今年出碟目標亦暫時完成一半進度：「《你所打的號碼暫時未能接通》係第三首，暫時錄起咗五首。」將繼續朝目標進發，並指歌路會回歸出道初期時屬於自己的風格。李彩華則驚訝曾比特改歌名的才能，笑言：「我成日都畀人話我唔聽電話，特別係追求緊我嗰啲咁我有個list一律唔聽！（如曾比特打給你？）佢打我會聽嘅！」更即場與曾比特互相追蹤社交媒體，似乎首次碰面已甚合眼緣。

李彩華踢爆保錡口花花排隊等入Waiting List

早前李彩華為ERROR成員保錡拍攝MV飾演霸氣有型的女主角，透露二人有共同朋友、已認識一段時日，笑指為他演出MV的人情需要還，正在考慮討回的方法，更踢爆保錡經常賣口乖：「佢成日讚我好靚、腳又好長，講到我心花怒放！佢好多嘢講，都唔知佢係咪對住個個都係咁，係咪平時口花花！」更透露保錡亦位居小鮮肉行列之中：「佢一早排緊隊，但係有排都未到佢啦！佢知自己喺Waiting List上面！」