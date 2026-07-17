Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李彩華自揭有個「唔聽電話List」追求者一律拒接 踢爆保錡口花花攻勢失效：佢Waiting List排隊等入圍

影視圈
更新時間：07:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-17 HKT

李彩華（Rain）、曾比特（Mike）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤及鍾卓穎等昨晚出席ViuTV直播節目《8點直樂VIURIETY》拍攝，周四以音樂為主題的各個環節中，先由曾比特與羅子熙合唱《夏日之子》、李彩華則與Pony蔡寶欣合唱《Summer of Love》，Rain及後與小鮮肉同組玩遊戲，以巨型膠硾敲一眾男歌手頭殼，全程風姿綽約。在問答環節中，一眾後輩女藝員非常好奇Rain的凍齡保養秘密，她則透露靠不停做運動、普拉提及高溫瑜珈等：「運動真係唔可以停！先可以瘦、靚同皮膚好！出完汗嘅感覺好正！」曾比特亦賣口乖大讚Rain年輕得似「00後」毫無分別。

李彩華恨與曾比特合作

李彩華與曾比特接受訪問時，表示今日錄影為首次正式同場，此前Rain曾現場欣賞Mike演唱，大讚唱歌好聽之餘身材好，是心目中合格的小鮮肉！Rain今日在節目開金口唱歌，透露已在拍攝《Chill Club》時亮相ViuTV，直播則為第一次，並有意推出新歌延續於樂壇發展：「依家收緊歌，目標想出兩首先。」

曾比特致電會即聽

至於會否想與作為唱作人的曾比特合作？Rain則大感興趣：「佢頭先講慘情、心痛嘅歌，啱晒我標準！我最啱Emo到爆！」Mike則怕醜回應會努力嘗試為Rain作歌，而自己今年出碟目標亦暫時完成一半進度：「《你所打的號碼暫時未能接通》係第三首，暫時錄起咗五首。」將繼續朝目標進發，並指歌路會回歸出道初期時屬於自己的風格。李彩華則驚訝曾比特改歌名的才能，笑言：「我成日都畀人話我唔聽電話，特別係追求緊我嗰啲咁我有個list一律唔聽！（如曾比特打給你？）佢打我會聽嘅！」更即場與曾比特互相追蹤社交媒體，似乎首次碰面已甚合眼緣。

李彩華踢爆保錡口花花排隊等入Waiting List

早前李彩華為ERROR成員保錡拍攝MV飾演霸氣有型的女主角，透露二人有共同朋友、已認識一段時日，笑指為他演出MV的人情需要還，正在考慮討回的方法，更踢爆保錡經常賣口乖：「佢成日讚我好靚、腳又好長，講到我心花怒放！佢好多嘢講，都唔知佢係咪對住個個都係咁，係咪平時口花花！」更透露保錡亦位居小鮮肉行列之中：「佢一早排緊隊，但係有排都未到佢啦！佢知自己喺Waiting List上面！」

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
15小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
14小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
12小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
13小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
10小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
17小時前
鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度
鍾培生老婆莊雅婷傳已誕下女兒 疑低調榮升人父 IG發文避談喜事：唔好focus喺BB度
影視圈
10小時前
梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生
梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生
影視圈
12小時前
蔡楚輝攝
荃灣的士鏟行人路撞欄 58歲司機昏迷送院亡 疑載客期間病發肇禍
突發
4小時前
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
影視圈
13小時前