Cloud雲浩影新歌MV搵黃溢濠全因夠Charm 高溫下赤柱街頭共舞大汗淋漓

Cloud雲浩影推出新歌《我想和你虛度光陰》，曲風清新輕快，MV導演想到赤柱拍外景，男女主角在街頭偶遇一舞定情的浪漫畫面，慶幸拍攝當日除了早上灑過一陣雨，整個MV總算在晴朗的天氣下完成，但高溫的夏日，Cloud和MV男主角黃溢濠還要在大街上翩翩起舞，鏡頭前畫面浪漫甜蜜，鏡頭後兩個卻熱到大汗淋漓，Cloud更染了一頭亞麻子髮色。

黃溢濠笑容好睇

Cloud的新歌《我想和你虛度光陰》，作曲有Hans陳思翰、袁景翔、王璠，填詞陳詠謙，編曲和監製是和Cloud合作無間的蘇道哲，「呢首歌俾人一個好開心嘅感覺，好自在好自由，所以想藉住呢個MV去排吓舞、郁多啲，同埋構思呢個MV嘅時候我覺得要有一個男主角，有啲LaLa Land嘅感覺，要搵個男主角有啲型、又幾靚仔、有啲Charm、笑起上嚟好好睇嘅男仔，所以搵咗黃溢濠。」黃溢濠分享當日被邀請的趣事，「當時我哋好random咁撞到，佢第一句就問我你識唔識跳舞？我話我唔識，但我可以學，可以好快學到，跟住佢就：嗯！咁我諗吓先啦！」Cloud接著說：「我真係咁講嘅，因為佢好認真咁問我要跳到咩程度，好上心，好認真咁對待呢件事，我就話唔使練好多㗎咋，但我哋都練咗好多堂。」

雲浩影首為MV排舞五日

Cloud坦言入行以來，從未試過為一個MV，到排舞室排舞，前前後後上了五天跳舞堂，她說：「溢濠係一個超認真同埋好謹慎嘅人，我上第一堂跳舞堂，當時剛剛搵佢，佢已經主動問我可唔可以嚟睇？後來我見到佢個樣好擔憂，我冇見過佢咁擔心。」演而優質導，但對於跳舞，黃溢濠坦言與舞蹈這回事有一段距離。「到後來睇完Cloud跳舞，覺得都可以handle到，所以冇之前咁大嘅顧慮，同埋睇到係練得到嘅嘢，唔係要我個頭喺度轉，加上因為個MV有跳舞，所以我好想接，頭先都講我係唔識跳舞，但我就係想學吓。」

黃溢濠高溫下堅持拍十多次

到正式拍攝二人共舞的畫面，每一次完成拍攝，兩人都會主動睇playback（拍攝回放），希望在動作和表情上加以改進，盡力做到最好，即使每拍完一take，兩個都要不斷抹汗補妝，但仍堅持拍了十多次，非常專業。問到有冇機會可以現場欣賞到二人共舞，Cloud說：「會唔會Live？嗯！我覺得好難，因為要搵番個男主角。」但身旁的黃溢濠馬上說：「我可以呀，睇吓個歌手會唔會邀請我囉！」