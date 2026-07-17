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葉振棠個唱嘉賓龍婷興奮再合作 預告點擊率300萬神級合唱歌再現 劉可感激獲前輩開解

影視圈
更新時間：01:15 2026-07-17 HKT
發佈時間：01:15 2026-07-17 HKT

葉振棠將於下星期一及二(20及21日)一連兩晚，假座尖沙咀文化中心音樂廳舉行《棠哥•歌緣續心中情演唱會》，特別嘉賓為龍婷和劉可。日前他們三人到band 房為演出綵排，棠哥說雖然今次歌單上大部分歌曲已唱至滾瓜爛熟，但他仍然會以演繹新歌的方式去排練，這樣才能審視這些歌曲是否仍有改進空間。

龍婷預告合唱《笑傲江湖》兼神秘新歌

龍婷興奮說：「今日同棠哥綵排，好開心又可以做棠哥演唱會嘉賓，今次仲係做兩晚添。棠哥識唱好多歌，我喺隔離睇佢綵排，佢排嘅所有歌都唱得好好聽，可以學到好多用聲同運氣嘅技巧，呢啲近距離跟前輩學習嘅機會好難得，唔係成日會有。今次有機會再同堂哥唱《笑傲江湖》，上次同佢合唱呢首歌係2021年，呢個合唱版本嘅點擊率好高，有成300幾萬。今次又有機會同佢一齊合唱，我哋仲有另一首合唱歌，不過呢一刻唔開估住，等大家去到現場就會知道首係乜嘢歌。」

劉可憶與葉振棠結緣於大會堂演出

劉可也和棠哥合作了數次，他憶述說；「我同棠哥嘅緣份係源於他多年前嘅一次大會堂演出，那次我是和他合唱《誰為正邪定分界》，之前我唔知應該用咩方法去處理呢首歌，當其時棠哥見我好惆悵，佢走過來同我講按照之前嘅演繹方式就已經OK，唔好俾太大壓力自己，之後棠哥又同我講咗好多關於呢首歌嘅故事，同埋好多佢做live時候嘅心得，令到我學到好多。自此之後，我同棠哥好似結下咗不解之緣，2024年香港紅館演唱會，我都非常之榮幸可以作為演唱會嘉賓，同棠哥喺一個更大嘅舞台上邊再次演繹呢首《誰為正邪定分界》，而下個星期一連兩晚喺文化中心又有機會唱呢首歌，希望大家到時享受我哋嘅演出。」
 

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