蔣怡與翁狄森13歲女兒近照曝光 翁容天使甜笑神複製父母基因 星級辣媽一句話彰顯母愛

49歲的星級靚媽蔣怡與著名珠寶設計師老公翁狄森結婚13年，家庭生活幸福美滿。近日他們的女兒翁容迎來13歲生日，蔣怡在社交平台上分享了一家三口溫馨慶生的合照，並感性留言「Please don't grow up so fast, baby 」（寶貝不要大得太快），流露出對女兒長大的不捨之情。照片中，一家人其樂融融，畫面溫馨。翁容位於照片正中央，她留著一頭清爽的短髮，配上可愛的瀏海，對著鏡頭露出燦爛的笑容，顯得格外甜美。她身穿簡約的粉色上衣外搭一件淺色外套，打扮青春可人，而媽媽蔣怡則依偎在老公身旁，散發著知性優雅的氣質，完全看不出即將年屆半百。

蔣怡與翁狄森為餅印女兒慶生

照片一出，網民除了紛紛送上生日祝福外，更將焦點落在了這一家人的超強基因上。蔣怡保養得宜，皮膚緊緻光滑，神采飛揚，歲月彷彿沒有在她臉上留下任何痕跡，網民封她為「凍齡女神」，而女兒翁容的長相也成為討論熱點，不少網民認為翁容的單眼皮、甜美笑容和臉型輪廓與爸爸翁狄森猶如餅印。同時她的一雙眼睛又隱約看到媽媽蔣怡的影子，集合了父母的優點，網民紛紛驚嘆基因強大。

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蔣怡曾赴倫敦藍帶廚藝學院學廚

蔣怡「入得廚房，出得廳堂」的形象深入民心，她由模特兒出道，擁有178cm的高䠷身材，其後轉戰影視圈，在多部作品中均有亮眼表現，包括在台劇《籃球火》中飾演李贏，《泡沫之夏》中飾演薇安，近作有ViuTV劇集《IT狗2.0》演出 Lisa一角等，都給觀眾留下了深刻印象。然而在事業高峰期，她選擇為愛回歸家庭，並發掘了自己對廚藝的熱情，遠赴倫敦在著名的藍帶廚藝學院學習，最終以優異成績考獲最高榮譽文憑，成功轉型為星級廚師，並主持多個美食節目。

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