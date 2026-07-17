朱韻韻穿細碼泳裝晒惹火身材 傲人上圍兼具白滑美肌 曾傳與余文樂拍過拖未獲承認地位

38歲的模特兒兼KOL朱韻韻，近年成功轉型，在社交平台上坐擁大量粉絲，一舉一動備受關注。近日她分享了多張在外國沙灘拍攝的性感照片，瞬間引起網民熱議。從照片可見，朱韻韻穿上一件白色薄恤衫，內裡的細碼比堅尼，令傲人上圍若隱若現，配上一條超短的牛仔熱褲，將她一身白滑的肌膚和惹火的S形曲線表露無遺。其中幾張照片，她更索性坐在水中擺放的沙灘椅上，伸直一雙逆天長腿，對著鏡頭展露自信甜美的笑容，渾身散發著健康性感的魅力。

朱韻韻與余文樂曾傳出緋聞

朱韻韻除了擁有惹火身材外，她最為人熟知的地方，莫過於2016年與余文樂的緋聞。當時因一段余文樂為她慶祝生日的短片流出，令戀情疑似曝光，再加上兩人多次被拍到約會，關係一度傳得沸沸揚揚。不過當時余文樂對外僅表示「拍拖唔會唔認」，間接否認戀情，讓這段關係無疾而終。告別緋聞後，朱韻韻專注事業，但她在2022年自爆，被診斷出患上子宮頸癌前病變第三期，面對突如其來的噩耗，她勇敢接受手術，未料術後竟一度大量出血，更在家中暈倒，幸好及時發現送院，才撿回一命。

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朱韻韻雪卵為未來生育做好準備

經歷過生死關頭，朱韻韻對人生有了全新的體悟，康復後的她，意識到生命無常，也更堅定了自己想成為一位母親的夢想。為了不讓自己的人生留下遺憾，她毅然決定進行雪卵。在整個過程中，她每日親自在自己的肚皮上打排卵針，默默承受著身體上的不適，最終她成功取出了17顆健康的卵子，積極規劃自己的人生。

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