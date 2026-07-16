沈慧林推出《功夫女足》腕表 周星馳親身給予設計意見 融入娥眉隊會徽

由周星馳執導的電影《功夫女足》，日前於內地盛大上映並掀起熱潮，香港亦正式宣佈將於8月13日隆重上映。作為該片的贊助商之一，「港產陀飛輪」萬希泉創辦人兼行政總裁沈慧林，早前親赴《功夫女足》「心中這團火」主題路演的杭州站與深圳站，與內地觀眾一同先睹為快。在電影放映後，沈慧林更獲邀與周星馳（星爺）合照留念，星爺更熱情約定他「香港見」，足見兩人合作無間的深厚情誼。

《功夫女足》傳遞了強大正能量

沈慧林透露，這次是繼《美人魚》及《喜劇之王》後，萬希泉第三次推出由周星馳執導的電影主題腕表產品。為了呈現最完美的藝術品，沈慧林早在電影拍攝期間，便專程前往深圳劇組進行探班，並親自攜同腕表樣品供星爺過目。向來對作品細節要求極高的星爺，亦在現場給予了許多寶貴的意見，令最終成品完美融入電影靈魂。沈慧林表示：「這次《功夫女足》不僅帶來視覺震撼，更傳遞了強大的正能量。非常榮幸能透過萬希泉的陀飛輪工藝，以及充滿活力的自動腕表設計，將戲中『娥眉隊』那份熱血逆襲的拼搏精神轉化為可配戴的藝術品，讓觀眾在戲院外，也能隨時感受這份永不熄滅的激情。」

《功夫女足》腕表融合足球與中華武術元素

除了在電影內進行商品植入外，萬希泉與比高集團合資的公司Bingo Group Memorigin (BGM) Limited（簡稱BGM），亦強勢推出《功夫女足》主題陀飛輪及自動腕表，將電影中的熱血精神與設計美學完美融合。腕表採用精密繁複的鏤空表盤設計，完美展現陀飛輪機芯運行的律動美感，象徵球場上千變萬化的戰局與球員精準的靈敏度。表盤12時位置鐫刻着「娥眉隊」的會徽；9時位置的動力儲存顯示器，巧妙地設計成「鏤空足球」造型；3時位置的星辰顯示盤，則特別融入了優雅的「中式祥雲」雕刻圖騰，呼應電影中深厚的中華傳統武術底蘊。