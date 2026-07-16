陳詩欣馬會會所幫兒子慶祝1歲生日 何依婷、蔡嘉欣好閨密撐場 老公愛駒4戰慘敗離奇退役

33歲的前TVB小花陳詩欣，自2021年與電競公司高層兼馬主陳爾正結婚後，成功晉身為圈中知名的「富貴人妻」。婚後她逐漸淡出幕前，專心享受少奶奶的愜意生活，不僅經常周遊列國、在社交平台大晒名牌手袋，更入住價值3千萬的半山豪宅。去年7月誕下兒子Liam後，其生活質素進一步提升。日前陳詩欣為愛兒在跑馬地馬會會所舉行盛大的1歲生日派對，現場佈置精緻奢華，更有一個動物公仔的生日蛋糕，並邀請了圈中好姊妹何依婷、蔡嘉欣、譚嘉儀及鄧穎堯等人出席生日派對，氣氛熱烈。

陳詩欣老公愛駒離奇退役

陳詩欣的奢華生活一直備受矚目，經常陪伴老公出入馬場支持愛駒，盡顯豪門闊太的地位。然而 原來陳爾正名下愛駒「金蘭兄弟」的戰績，極其慘淡，僅出賽4次，戰績慘不忍睹，最終在2026年2月最後一戰跑包尾後，便離奇宣告退役，雖然愛駒成績未如理想，但無損陳詩欣一家的富貴生活，只是未能再擁有「馬主夫人」的綽號。

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陳詩欣曾被封「一件頭女神」

回顧陳詩欣演藝之路，她在2017年加入TVB後，憑藉在旅遊節目《3日2夜》及資訊節目《學是學非》中的陽光形象和出眾身段，被網民封為「一件頭女神」。2021年她與老公陳爾正舉行了一場極盡奢華的婚禮，戴上11隻巨型龍鳳鈪風光出嫁成城中熱話。畢業於名校聖保羅書院及倫敦藝術大學倫敦時裝學院的陳爾正，現時不僅是電競公司高層，更是活動創辦人及世界級派對搞手，與城中富三代鍾培生份屬好友。如今陳詩欣家庭美滿，即使名下愛駒退役，依然過著舒適的少奶奶生活。

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