UFO離奇命案｜楊偲泳拍拖收小驚喜最冧 凌文龍「升呢」追女神 逆市機會多感離奇｜專訪

黑色幽默電影《UFO離奇命案》自上映至今，票房向300萬進發，成績不俗。在逆市下，小本經營、題材另類，反而殺出血路。凌文龍、楊偲泳擔正男、女主角，前者拍戲終於「升呢」可以追女神楊偲泳，該片故事講愛情亦談友誼，無微言大義，希望觀眾睇得輕鬆，笑足80幾分鐘。撰文︰李志宏、攝影︰許文光

楊偲泳愛情生活要調劑

凌文龍早年在活動上認識楊偲泳，讚對方是女神，楊偲泳即刻反白眼！是次正式合作，飾演網紅情侶，因為訊息落差，令故事發展由驚喜變驚嚇，仲搞出人命！凌文龍說︰「現實中拍拖嘅話，驚喜我OK，不過唔使好似戲中咁誇張！例如對方無緣無故辱罵我，要搞到我好唔開心，然後先嚟情節大反轉，呢種形式只會令我更加討厭你，太Dramatic嘞！」楊偲泳就表示︰「情侶之間嘅小驚喜，點都要有㗎，係生活嘅小調劑。其實唔單止情侶，我哋對家人、朋友都要有心，我最近做得最多就係送驚喜畀兩個侄女，會突然帶佢哋去主題樂園玩，小朋友嘅開心就係咁簡單。」

凌文龍在張繼聰Workshop活動上認識楊偲泳，讚對方轉數快又大膽，形容她表演時，說話猶如「轟炸機」，令對手難以招架。

楊偲泳在《UFO離奇命案》中演網絡紅人，形象突出。

《UFO離奇命案》局中有局

戲中提及社交平台的影響，凌文龍不是網絡重度使用者，自嘲是「科技舅父」好落後，「我最近先知filter（濾鏡）點用！」他使用手機Apps時，就像聚會中周圍問人「呢個點玩？」的長輩。楊偲泳有玩社交網，但關掉留言功能，「因為見過有網民互相爭論，我唔識處理，索性關掉！」她會睇Reels打發時間，「都係啲冇乜內容嘅短片，笑完就滑走。」純粹為娛樂而看，就像她在《UFO離奇命案》首映時說︰「希望大家支持呢套戲，因為我哋係冇乜message想講。」該片玩局中局，主要角色4人，多線發展；主景是茶餐廳、馬鞍山郊野，「我哋就係想觀眾輕輕鬆鬆80幾分鐘。」

《UFO離奇命案》楊偲泳、凌文龍、林子傑搞出個大頭佛！

凌文龍體諒陳湛文

該片也談友誼的珍貴，凌文龍明言，這行業的關係網建立得快，「拍一套戲，可能20幾日，大家由唔識變到一齊努力達成目標。拍攝結束後，各自投入唔同劇組，價值觀唔近嘅話，關係未必延續到。」楊偲泳認為取決於緣份，「我哋呢一班人，而家都會約出嚟食飯。」凌文龍︰「但Peter（陳湛文）經常唔出現！佢要湊女嘛，會諒解，唔會怪佢。」楊偲泳的圈中朋友仲有談善言、林婷，「就算幾耐冇見，一見面就乜都傾，感情依舊。」

凌文龍由演舞台劇到拍戲，大感際遇離奇。

《UFO離奇命案》主景得兩個，茶餐廳是其一。

楊偲泳望創立「門派」

兩人希望《UFO離奇命案》在市道不景下殺出血路，「無論網絡平台定傳統媒介，觀眾聽故事嘅習慣經已唔同晒。」是次僅300萬低成本製作，在業界內外引起討論。楊偲泳強調，團隊的出發點是希望觀眾接納這類傳統以外（警匪動作、愛情）題材，「等市場多幾個『門派』，多元化啲。」凌文龍︰「唔一定大製作先係好電影。」

楊偲泳指凌文龍、陳湛文、林子傑是學院派，分析劇本有系統。她遇到看不懂的地方，就問拍檔。

楊偲泳表示好奇和想像力，成為她追夢的動力。

楊偲泳坦言性格不擅長應對他人，好幸運遇到好多伯樂。

「天選之人」拍攝時跌倒骨裂，要坐輪椅，「多謝拍檔冇推我落山！」

凌文龍感際遇好神奇

楊偲泳笑說自己是「天選之人」，「細細個就覺得宇宙咁大，點只得人類呀？」她深受電影《黑超特警組》系列影響，「外星人早就潛伏喺人類世界中……我會幻想被外星人綁架帶走！」這份好奇、想像力，成為她追夢的動力；她做王灝兒《矛盾一生》MV主角，漸為大眾留意，到這次擔正，「好神奇！我性格唔擅長應對他人。好幸運遇到好多伯樂。」凌文龍如此形容際遇，「我冇諗過可以拍戲㗎！演藝戲劇學院畢業後，我做舞台劇劇全職演員，咁啱Mo姐（毛舜筠）睇到我表演，我先第一次接觸電影拍《黃金花》。」在今天市道不景氣下，他反而有機會做主角，「真心離奇！」

楊偲泳愛玩Wakesurf（無繩滑水），她擔正的另一齣電影《浪花男女》將於8月上畫。

楊偲泳老best談善言，兩人曾拍電影《喜歡妳是妳》，有Kiss場面。

毛舜筠、凌文龍在《黃金花》中演母子，後者演中度智能障礙角色。

凌文龍髮型：Yan Kwok@Lab two salon、化妝：Will Wong、服裝：Sandro；楊偲泳髮型：Lupus Chui、化妝：CarmenC、服裝：Anteprima