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「Ball后」榮文蔚「野生捕獲」夏蘭特 開心合照見證「入球機器」寵女友超甜畫面

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-17 HKT

曾有「Ball后」之稱的名媛榮文蔚（Yvette），是時尚界的活躍份子，近日榮文蔚遠赴意大利西西里島（Sicily），參加著名奢侈品牌在當地舉行的高級男裝訂製系列時裝騷，同場還有近日在世界盃上轟入7球、贏盡全球關注的「入球機器」挪威國腳夏蘭特（Erling Haaland）攜女友Isabel Haugseng Johansen出席。

榮文蔚時裝騷捕獲夏蘭特

榮文蔚昨日（16日）在IG分享時裝騷的照片，當中見到不少打卡照，更有在活動上捕獲夏蘭特與其女友Isabel Haugseng Johansen的影片，當中見到夏蘭特全程對女友非常照顧，落樓梯時更拖實Isabel Haugseng Johansen，表現恩愛。

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榮文蔚向夏蘭特成功「集郵」

榮文蔚亦把握是次難得的機會，在時裝騷後的晚宴上成功「集郵」，站在夏蘭特與Michele Morrone身後合照。夏蘭特穿上白色西裝亮相，帥氣十足，而榮文蔚則以黑白條紋長裙，配以精緻的頭飾和珠寶，顯得雍容華貴。

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榮文蔚是中信泰富主席榮智健侄女

榮文蔚在IG分享多張照片並留言，表示在陶爾米納古劇場度過一個奇妙的夜晚，更標註「#haaland」，可見她對遇見榮文蔚感到非常興奮。榮文蔚是中信泰富主席榮智健的侄女，自2019年辭去天機公關董事一職後，過住養尊處優的生活。

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