梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活

「御用工人」梁愛（愛姐）早前患上胰臟癌放棄治療，7月8日於內地老人院離世，享年87歲。梁愛一生經歷無數風浪，她於上世紀60年代與導演老公左几婚後曾過着富裕生活，有指她最風光時，曾有3個工人和一個司機，少奶奶生活令人羨慕。可惜受「六七暴動」影響，他們的電影投資受到嚴重波及，60萬元積蓄徹底蒸發。這場突如其來的經濟災難令他們的生活頓時淪入破產困境，梁愛更一度到工廠打工，與老公咬緊牙關攜手面對人生最低谷。

梁愛曾經歷喪夫喪子之痛

除經歷破產，梁愛更要承受至親接連離世的椎心之痛。兩人早年移居加拿大後，老公左几於1997年因病逝世，令她痛失一生摯愛；更悲慘的是，兩人育有的兒子在五十多歲時因心臟病英年早逝。經歷喪夫與喪子雙重打擊，梁愛曾分享其豁達的喪子心情：「人唔使嘆惜咁多，有啲嘢係上天整定，好似佢臨走前話畀定筆錢我，但係我嗰陣話唔使，點知佢一走乜都冇晒。」

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梁愛回流獨居屋邨單位

接連失去家庭支柱後，梁愛晚年必須堅強地面對孤獨。在加拿大送別老公與兒子後，孑然一身的她最終決定獨自由加拿大回流香港生活，獨居於沙田的屋邨。雖然梁愛曾透露孫仔想回港生活照顧她，但她認為孫仔也有自己家庭，不想影響他們，去年她不幸患癌也選擇自己入往內地的老人院。這位經歷過破產與生死離別的資深演員，仍以極強的意志力在香港度過暮年，其坎坷卻堅韌的人生經歷令人不勝唏噓。

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