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任達華搞鬼偷食粉絲魚餅被「公審」 結果出乎意外原來靜靜雞埋單 網民笑喊：原來係我食咗你成餐飯

影視圈
更新時間：18:15 2026-07-16 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-16 HKT

71歲影帝任達華向來親民，近日卻有網民在社交網以《任達華你有冇搞x錯 離x晒譜》為題發文「鬧爆」，分享連環偶遇的經歷。從開心合照，到在同一食肆被華哥調皮食咗他一嚿魚餅，最後演變成超意外結局，鐵證華哥超好人。

任達華停車場初見主動畀Like

該網民在社交網發文分享，指當日與友人在停車場見到任達華正泊車，正猶豫有否認錯人之際，華哥已率先向他們舉起拇指畀Like，親切態度即時打破隔膜，確認眼前人正是影帝無誤。

任達華有求必應合照

其後在升降機口再碰面，網民對華哥說：「華哥，咁啱我呢幾日翻煲緊《黑社會》。」步出電梯後，網民詢問能否合照，任達華爽快答應，更幽默地拋出：「影相好呀！唔使戴頭盔 釣魚就要帶」，神還原梁家輝角色大D被石頭扑頭的經典橋段，引得該網民與朋友即場爆笑。

任達華偷魚餅兼埋單

緣份未盡，網民與朋友到餐廳食飯，竟又與華哥同一間。他們更被安排坐在華哥廂房門口，當華哥經過時，突然調皮地伸手吃掉了網民一嚿魚餅，網民表示：「本身都想鬧佢 不過算啦！」直至食飽埋單，竟然有意外驚喜，店員告知他們已有人結賬，原來任達華靜悄悄替他們埋了單。網民難掩激動，寫下：「任達華你有冇搞x錯？立亂埋人哋張單 ，搞到我以為你食咗我嚿魚餅 ，原來係我食咗你成餐飯。」帖文一出，即引來大量網民分享自身遇過任達華的暖心經歷，力讚他毫無架子、以禮待人，合照有求必應。
 

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