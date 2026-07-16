梁愛離世丨幼年遭親生父母拋棄獲富裕家庭收養 寄人籬下受欺凌 12歲離家做基層工作謀生

資深老戲骨梁愛去年確診胰臟癌，卻拒絕化療，今日（16日）傳出梁愛於7月8日在內地的老人院辭世，享年87歲。梁愛入行多年，經常在劇集飾演樂天、潑辣的角色，現實中卻經歷人生起伏，童年慘遭父母拋棄，老年喪父喪子，堪比一部悲情連續劇。

梁愛童年生活苦澀

入行超過半世紀的梁愛，曾參演《狂潮》、《網中人》等經典劇集，當中以《他來自江湖》中與周星馳鬥氣互窒的巴辣工人「愛姐」為人印象深刻，因而有TVB「御用工人」之稱。梁愛演技出色，與其充滿苦澀的童年脫不了關係。

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出生於內地的梁愛自幼家貧，年幼時遭親生父母拋棄，其後獲香港一戶富裕家庭收養，成為養女，但寄人籬下的生活，對梁愛而言並不好過。梁愛的養父母其後家道中落，令梁愛要靠自己自力更生。

梁愛養父母家道中落

梁愛曾在訪問中提到在養父母的家庭中，經常遭到欺凌，因此在12歲時決定離家出走。梁愛脫離養父母後，為謀生曾做過工廠包裝工人，亦試過在大排檔做侍應，以及做住家工人等基層工作，直到19歲時應徵臨時演員，才正式展開演藝生涯。

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