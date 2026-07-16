周嘉儀入馬場撐愛駒肉緊打氣 連續三次跑第2名網民嘲「二奶命」 住公屋逆襲變半山富婆

43歲的的前TVB「新聞女神」周嘉儀自2015年離開主播台轉戰金融界後，事業發展一帆風順，近年更榮升馬主，經常與家人朋友入馬場為愛駒打氣。昨日（15日），周嘉儀再次帶同父母及胞姊現身馬場，支持名下愛駒「天下寵兒」出賽。當晚周嘉儀悉心打扮，身穿粉色連身裙，配上名牌手袋，盡顯高貴氣質。從影片可見，當賽事進入直路階段時，站在看台上的周嘉儀表現得相當肉緊，全程投入，緊張地緊握拳頭，不時探頭張望，口中不停大嗌「上呀、上呀」，為愛駒吶喊助威。當「天下寵兒」一度看似有望率先衝線時，她與胞姊的興奮之情溢於言表。然而愛駒最終屈居亞軍，大熱倒灶，令一心期望拉頭馬的周嘉儀難掩失望，流露出可惜的表情。這已是「天下寵兒」連續第三次跑出第二名，似乎與冠軍無緣，更被馬迷嘲她的愛駒是「二奶命」。

周嘉儀升呢搬入半山豪宅

回顧周嘉儀的經歷，自離開新聞界後，成功轉戰金融界，她現於金融公司擔任董事，憑藉其專業知識和廣闊人脈，在事業上屢創佳績。隨著事業的成功，她的生活質素亦不斷提升，財力相當雄厚。據悉她早已由昔日居住的公屋，搬進荃灣的千萬海景豪宅；最近更上一層樓，遷入租金更為昂貴的半山豪宅，享受優越的生活環境。周嘉儀不時在社交平台分享她的富貴生活，從她分享的日常照片可見，其新居的巨型衣帽間內放滿了琳瑯滿目的名牌手袋，當中不乏Hermès、Chanel等，早已躋身城中富婆行列。

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周嘉儀傳曾與已婚男同事過從甚密

周嘉儀除了事業和財富惹人注目外，其豐富的感情生活也一直是外界的焦點。在TVB任職期間，她曾一度被傳出疑似介入男同事婚姻，引發滿城風雨。其後她又與now新聞台的已婚編輯主任陳智燊傳出緋聞，關係撲朔迷離。離開新聞界後，周嘉儀的感情生活依舊多姿多彩，曾被傳媒拍到與不同的城中才俊約會，對象非富則貴，感情狀況依然備受外界關注。

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